Yibing, colaboradora de 'El Hormiguero' sobre las cifras del coronavirus: "Todos mienten"

La colaboradora china de El Hormiguero, Yibing ha aparecido por primera vez en esta temporada en el plató con un cambio de look, muy morena de piel tras haber pasado unos días en Lanzarote, Yibing confesaba que ya no podía hacer videollamada con sus padres por su actual aspecto físico.

Tras contar que durante este verano, además de haber estado en la playa y de haber rodado una película en Béjar (Salamanca) junto a Macarena Gómez, Yibing le contaba a Pablo Motos la situación que hay en China con el coronavirus. "Mis padres me han dicho que China hasta ayer, llevaba 56 días consecutivos sin casos locales confirmados. Ellos ya van sin mascarilla, solo la usan en el autobús, pero justo ayer aparecieron 12 casos locales nuevos en la ciudad de Quingdao. Entonces ahora el Ayuntamiento va a hacer PCR a todos los habitantes de allí, que son 9 millones y medio. Lo van a terminar en cinco días", comentaba.

play

Pablo Motos continuaba preguntándole acerca de la fiabilidad de las cifras. "No sé cómo preguntarte esto, pero después de toda la cantidad de cosas que han pasado con el coronavirus, ¿tú te crees que en China solo ha habido 4.700 muertos?". "Ni de coña, pero tampoco confío en los números de los demás países. Todos mienten y no hay que mentir. Número exacto, no hay que mentir", opinaba Yibing.