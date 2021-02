Vicente Vallés evidencia el cambio de opinión de Pablo Iglesias sobre Pablo Hasel

Tras los disturbios violentos que están sucediendo en Madrid y Cataluña como protesta contra de la detención del rapero Pablo Hasel y el apoyo que han recibido por parte de Unidas Podemos, el presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, ha puesto en evidencia al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al sacar de la hemeroteca unas declaraciones de hace algunos años en las que pedía leyes para poder juzgar al rapero.

Todo sucedió como respuesta de Pablo Iglesias a una pregunta que le pusieron de Pablo Hasel durante una entrevista en 2014. El rapero quería saber si el líder de Podemos tuviese que elegir, ¿a quién mataría, el rey Juan Carlos, Amancio Ortega o a José María Aznar?. El líder de Podemos fue contundente con su respuesta: "A ninguno, me gustaría que hubiera leyes para juzgar a gente como esta. Esta gente, que ni se acerque a mí, no queremos tener nada que ver con gente cuyos problemas no son políticos, son de psiquiátrico".

Por lo tanto, Pablo Iglesias pedía una ley para juzgar a gente como Pablo Hasel, sin embargo, según recalca Vallés, "ahora Podemos trata precisamente de cambiar la ley que existe para que el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona no tengan penas de prisión".

Por otro lado, el presentador también ha recordado que Hasel y Valtonyc han renegado en varias ocasiones de la formación morada y comenta una entrevista en la que los dos raperos hablaban de lo que ellos creen que es la fórmula para el cambio: la violencia. "¿Qué pasa que si hacemos la revolución por las armas no es por la vía democrátiva?", decía Hasel, mientras Valtonyc apuntaba que "la Historia ha demostrado que la violencia es el único cambio" y sostenía que "prefieren que le metan un tiro en la frente al presidente de España, que no que creen un partido de estos, semirrevolucionario", en referencia a Podemos. "Nosotros al principio también fuimos embaucados por los Pablo Iglesias, Monedero de turno porque no se habían desnudado tanto", concluyó Pablo Hasel.