¿Quién es Manu Ríos? Conoce al protagonista de 'La edad de la ira', la nueva serie de ATRESplayer Premium

El próximo 27 de febrero la plataforma de ATRESplayer Premium estrena su nueva serie 'La edad de la ira', protagonizada por los jóvenes actores, Manu Ríos y Amaia Aberastauri, quienes este jueves visitarán 'El Hormiguero'.

Tras pasar por el IES de 'Las Encinas' en la serie revolución de Netflix ´Élite’, el actor de 23 años vuelve a interpretar a un joven homosexual confuso e incomprendido. Pero ¿cómo ha sido su propia adolescencia? Descubre el lado más personal del nuevo rostro del mundo de la interpretación.

Los inicios de Manu Ríos

Nacido el 17 de diciembre de 1998 en el mismo pueblo que el cineasta Pedro Almodóvar, Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Manuel Ríos Fernández, más conocido como Manu Ríos, siempre tuvo claro que su vocación se encontraba en el mundo del arte. Y es que, el ahora actor, se interesó desde muy pequeño por la música y el baile, abriendo con tan solo ocho años su primera cuenta en YouTube, donde subía covers de canciones famosas.

La primera aparición de Manu en la pantalla fue en 2008, al participar como concursante en un programa musical. Dos años más tarde, en 2010, debutó como actor en los musicales de 'Los Miserables' y de 'Cántame que pasó', en el que tenía el papel de Carlitos.

Ríos, que también estudió ballet clásico y danza urbana, fue uno de los miembros de la banda musical infantil 'Parchís', grupo con el que lanzó discos y realizó una gira por toda España en 2012. Además, en los escenarios, protagonizó otro musical, 'Don Pepito en busca del circo perdido'.

Años después, el actor se mudó junto a su padre y su hermano mayor a Estados Unidos, donde pudo formarse como artista. Es más, en varias entrevistas, el de Ciudad Real ha admitido que aunque no hay precedentes artísticos en su familia, sus progenitores le han acompañado en el camino de conseguir sus sueños: "Mis padres siempre me han apoyado mucho, aunque no viniera de una familia de artistas. Mi madre es peluquera y mi padre, electricista, así que no tienen nada que ver con este mundo".

Su debut en el mundo de la interpretación

Buceando en la filmografía de Manu Ríos, se descubre que, antes de su gran salto como intérprete, se puso en la piel de Mauri en la comedia 'El chiringuito de Pepe'. Sin embargo, fue su personaje como Patrick Blanco en la cuarta temporada de ‘Élite’, lo que ha marcado un antes y después en su carrera. Ríos, desconocido por el gran público hasta ese momento, revolucionó la exitosa serie de Netflix, enfrentándose al reto de relevar a algunos de los miembros del elenco más queridos. "Yo era seguidor de la serie desde la primera temporada y de ser un espectador a formar parte del proyecto sí que da un poco de respeto y vértigo", confesó el actor a EFE.

En la misma entrevista, Manu apuntó que su llegada a 'Élite' ha sido la consecución de un sueño: "Ser actor no es algo que haya decidido de la noche a la mañana, sino el resultado de años de trabajo, que igual la gente que me acaba de conocer no ve, pero llevo desde muy pequeñito en este mundo, aprendiendo y conociendo".

El próximo 27 de febrero, el actor estrena 'La edad de la ira', una serie de ATRESplayer Premium, basada en la novela homónima de Nando López, con la que el autor quedó entre los finalistas al Premio Nadal 2010, y que aborda las complejidades sociales y personales que afectan a la adolescencia actual.

En esta ocasión Ríos interpreta a Marcos, un chico confuso que no quiere que nadie descubra su identidad sexual, la cual él mismo rechaza: "Lo bonito de este personaje es precisamente ver su evolución, tanto a los ojos de los demás como de sí mismo", dijo el protagonista en la revista 'Esquire España'.

"En un proyecto tan necesario como es hablar de la homosexualidad en la adolescencia la motivación es doble", añadió el actor de 23 años en el mismo medio. "Es importante que esta historia llegue al mayor número de hogares posible, y no solo para que los adolescentes que se encuentran en ese punto se sientan comprendidos, sino también para los adultos, para esos padres que no lo entienden o no saben cómo abordarlo".

"Tengo la suerte de poder decir que yo no he crecido con barreras. Me he desarrollado en un entorno familiar en el que siempre han apoyado mis decisiones. Mis padres, siempre desde el respeto, han sido mis mejores amigos. Siempre les he podido contar mis cosas, nunca he tenido que ocultar nada. Y desgraciadamente claro que he conocido casos de gente que en su casa no han contado con el apoyo que necesitaban. Ojalá esta serie ayude", insiste Ríos.

Las inquietudes y los problemas de la 'Generación Z'

Tanto 'Élite' como 'La edad de la ira' retratan las inquietudes y los problemas a los que se enfrenta la 'Generación Z', de la que son pertenecientes los nacidos a finales de la década de 1990 hasta inicios del presente milenio.

Como miembro de esta promoción, Ríos cree que es una generación que está tomando conciencia sobre muchos problemas sociales como son las agresiones homófobas y la violencia de género: "Son temas que hablamos abiertamente en redes sociales y también en los círculos más próximos, y eso es avanzar mucho. Todavía queda camino, pero tenemos que aprovechar esta ola, este impulso que estamos viviendo como sociedad, para reducir a cero las situaciones de acoso terrible", defiende en 'Esquire España'.

Modelo e influencer

Manu Ríos se inició en el mundo de la moda y redes sociales en Tumblr Boy, una plataforma de microblogueo y red social estadounidense que le sirvió como canal para que le descubrieran firmas de la industria de la moda, las cuales se fijaron en él para colaborar en diferentes campañas.

Además, el actor, que pertenece a la agencia de modelos Next Models, ya ha desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Ámsterdam, Beijing o Los Ángeles.

En 2020, Ríos se convirtió en el influencer español con más seguidores en la red social Instagram, donde acumulaba, en ese momento, más de 6 millones de seguidores. Ahora cuenta con 9,8 millones de usuarios que están pendientes de todo lo que comparte.

No obstante, tal y como desvela el joven a los medios, continuar en el mundo de la actuación es hoy una de sus prioridades: "Me encantaría seguir en esta carrera de interpretación. Quiero continuar, quiero aprender, quiero formarme y creo que esto es un medio perfecto para poder continuar".

Del anonimato a la fama

"Mi trabajo me ha dado una visibilidad increíble y por la calle me paran para pedirme fotos, aunque yo prefiero que me hablen, que me pregunten, que sea un acercamiento más personal. La gente en general es súper respetuosa y recibo mucho cariño. Y en las discotecas, cuando alguien me reconoce, se lía parda", comentó Ríos entre risas en 'Esquire'. No obstante, el actor asegura que su día a día sigue siendo "más o menos" el mismo: "Sigo manteniendo los amigos de siempre y cuando voy al pueblo me da un poco de vergüenza que un compañero de instituto me pida un autógrafo, me resulta extraño, pero yo feliz y agradecido".