Quién es la cantante Valeria Castro: su edad, el apoyo de Alejandro Sanz y su canto a la sororidad entre mujeres

Con influencias folclóricas y raíces canarias, Valeria Castro se ha dado a conocer al mundo como una de las jóvenes promesas del mundo de la música con su primer trabajo discográfico ‘Chiquita’, un EP que ha acumulado el millón de reproducciones en Spotify.

Esta noche, la artista palmera de 22 años, visitará por primera vez a Pablo Motos en ‘El Hormiguero 3.0’, donde contará cómo está viviendo su incipiente fama.

Los inicios de Valeria Castro

El 28 de abril de 1999 nació en la isla de La Palma, Valeria Castro, una niña que, desde muy pequeña, empezó a mostrar gran interés por la música, su verdadera vocación. “Empezar con cuatro años a tocar el piano y cantar fue clave. La infancia es una etapa muy bonita para desarrollar esas pasiones”, dijo la artista en una entrevista concedida para la revista 'Vogue'.

Castro inició su formación en la Escuela Insular de Música de La Palma, donde dio sus primeras clases de ‘Música y Movimiento’ junto con su hermana gemela, Paulina. Sin embargo, fue a los 10 años cuando tomó la decisión de ser cantante, un sueño que compaginó tiempo después con una carrera universitaria en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid, ciudad a la que se mudó al cumplir la mayoría de edad. “Mi madre es médico y mi padre profesor de Matemáticas, por lo que siempre he tenido la ciencia muy presente, pero me he dado cuenta de que la música me llena mucho más”, reflexionó la joven en ‘S Moda’.

Alejandro Sanz apostó por ella

Al igual que muchos artistas de su generación, Valeria se dio a conocer en redes sociales versionando canciones de otros artistas como Rosario, Pereza, Jarabe de Palo, Chico Novarro o Mercedes Sosa.

En 2017, Alejandro Sanz compartió en su cuenta personal de Twitter una de las covers de la cantante, que acompañó con un significativo texto: "Cuando se unen talento y dulzura suceden cosas como ésta".

"El apoyo de Alejandro fue un punto de inflexión que guardo con mucho cariño porque era la primera vez que alguien tan grande se fijaba en mi trabajo. Además, le admiro mucho musicalmente. Entonces fue todavía más bonito", reconoció Castro en una de sus intervenciones públicas, donde confesó que pudo hablar con él personalmente y hasta hacer un directo conjunto por Instagram en la cuarentena. Así de emocionada lo compartió con sus seguidores.

"La verdad es que Alejandro Sanz es una persona majísima y que se presta mucho a ayudar a nuevos artistas. Eso se agradece mucho", apuntó la compositora en una entrevista para la televisión pública.

Su primer trabajo discográfico 'Chiquita'

Con 18 años, Valeria fichó por la discográfica multinacional 'Warner Music' con la que firmó un proyecto de homenaje a canciones de las décadas de 1990 y 2000, de la mano de su guitarrista y violinista, Alberto Torres.

En 2020, Castro lanzó su primer sencillo ‘Ay, amor’, una canción que critica la hipocresía frente a la inmigración y que nace como el primero de los seis temas que componen su primer EP ‘Chiquita’, nombre con el que se llama coloquialmente a la isla de La Palma, su lugar de origen.

Las canciones ‘Culpa’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘La corriente’, ‘Cuídate’ y ‘Guerrera’, conforman su trabajo completo, el cual la ha consolidado como una de las grandes promesas de la música, acumulando el millón de reproducciones en Spotify y alrededor de 300 mil oyentes mensuales en distintas plataformas musicales.

Un canto a las mujeres y a la sororidad en el Día Internacional de la Mujer

Coincidiendo con el 8M, el Día Internacional de la Mujer, cabe destacar que una de las canciones más especiales para Valeria es ‘Guerrera’, un tema que le dedica a todas las mujeres, tal y como publicó en un post de Instagram

"Quería hablar del feminismo, la sororidad, las pequeñas luchas de cada una de las mujeres que viven a mi alrededor, y las de todas. Hay injusticias, muchas realidades que merecen ser contadas. Mi altavoz es este, hacer canciones y cantarlas, por eso, quiero poner estos temas encima de la mesa y hacer reflexionar un poquito",[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.vogue.es/living/articulos/valeria-castro-cantante-entrevista-chiquita||| expresó la cantante en ‘S Moda’]].

La compositora, que escribió este canto a la libertad, siente una gran admiración por las mujeres, especialmente por su madre y su abuela: "Son lo más importante de mi vida. Es muy emocionante cantar ‘Guerrera’, porque siento que estoy honrando todo el trabajo que han hecho educándome. Siempre me voy a sentir en deuda con ellas, y esta canción es una forma de darles las gracias", [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.abc.es/espana/madrid/abci-valeria-castro-maravilloso-este-mirando-hacia-tradicion-espanola-respeto-202202040025_noticia.html|||le expresó al diario ‘ABC’]].

Mientras, en 'El País', Valeria asumió que procede de una familia "eminentemente femenina": "Supongo que eso también ha acabado definiendo mi voz y mi ser", dijo.

Su familia, una de las más afectadas por el volcán de La Palma

La joven de 22 años se crió en Los Llanos de Aridane, uno de los municipios palmeros más afectados por el volcán de Cumbre Vieja, un fenómeno que terminó arrasando la casa de su infancia.

"El volcán nos ha tocado muy de cerca, pero gracias a la solidaridad de los vecinos, todos lo estamos superando. Aunque también es verdad que queda muchísimo trabajo por delante, hay mucho por reconstruir. Es una pena que al apagarse el volcán, se hayan apagado las cámaras de televisión. Los medios dijeron que no se olvidarían de nosotros, pero se han olvidado", denunció la artista públicamente.

La cantautora, que participó en el concierto solidario ‘La música con La Palma: más fuertes que el volcán’, grabó su primer videoclip ‘Ay amor’, en una de las playas de su tierra, un entorno también destruido por el volcán.

Muy arraigada a su tierra

"Nací en La Palma, que es una de las islas menores de Canarias, y es también por eso mi sentimiento de pequeñita. Saber de dónde vienes, cuando se trata de un sitio pequeño, es saber también que tienes que crecer desde más abajo. Empecé estudiando en una escuela de música de allí y, si no hubiese crecido ahí, quizás mi amor por la música no sería el que es hoy", confesó en la revista ‘Vogue’.

"Nunca reniego de dónde vengo y de mis orígenes porque son los que me han hecho ser como soy hoy. Las cosas no son fáciles, tienes que moverte, pero nunca olvidar de dónde vienes. Es lo que te hace mantener los pies en la tierra", concluyó.