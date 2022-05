"Pegadme un tiro": la confesión de Resines sobre su peor momento cuando sufrió el Covid

Antonio Resines ha acudido como invitado a 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Sentimos las molestias', que ya está disponible en Movistar+. Se trata de su última serie en la que el actor da vida a Rafael Müller, un veterano director de orquesta.

Además, Resines aprovechó la visita para hablar sobre la grave situación que vivió cuando se contagió de Covid-19 y estuvo aproximadamente dos meses ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid e, incluso, en coma.

"Di negativo aquí y al día siguiente fui a rodar con Santiago Segura. Ya me sentía raro, así que me hice una prueba de antígenos y di positivo. Luego me confirmaron el positivo con una PCR y ya avisé a todo el mundo. Cogí la variante Delta porque no me había vacunado aún de la tercera dosis. Estuve tres o cuatro días en casa y ya empecé a ponerme bastante malo… así que llamamos al Samur y de ahí fui a urgencias, donde me explicaron tenía neumonía doble bilateral. Me pasaron a la UCI y me intubaron", ha recordado.

El actor ha confesado que tenía delirios, "pensaba que estaba con Hitlet y Mussolini" y creía que el personal sanitario eran miembros de ETA, por lo que desconfiaba de ellos, y también llegó a mandar una carta a sus padres, que han fallecido, para que cuidasen a su mujer y su hijo.

Oye, pegadme un tiro que ya no puedo más

Aunque, según desvela Antonio Resines, en su peor momento llegó a pedir a los médicos que le pegasen un tiro porque no podía más con esa agonía. Por otra parte, el actor también ha confirmado que sufre Covid persistente, es decir, que todavía padece secuelas de la enfermedad.

Mensaje de apoyo de Resines a la Sanidad pública

Asimismo, el actor ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a la Sanidad pública española: "Lo que hacen los tíos no está ni bien pagado ni está bien administrado y lo tengo que decir públicamente. Estamos a punto de que en Madrid hagan una huelga los especialistas. Por favor, le pido a la administración que se sienten con ellos y que hablen".