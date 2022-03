Pablo Motos habla de su amigo Will Smith y del bofetón a Chris Rock: "Tiene un corazón de oro"

Pablo Motos se ha referido en El Hormiguero a la polémica de los Oscar que ha protagonizado su amigo Will Smith. El actor, antes de recoger su primera estatuilla, empañó la fiesta del cine americano propinando una bofetada al cómico Chris Rock a cuenta de un chiste sobre su mujer.

El presentador de El Hormiguero ha comenzado bromeando y explicaba que "me han llamado de televisiones y radios para que hiciera declaraciones. Y me han amenazado de muerte".

Un vez repetidas las imágenes de la polémica en el programa de Antena 3, Pablo Motos ha reflexionado sobre lo ocurrido en Los Ángeles. "Es un tema delicado y como soy amigo de Will Smith se sospechará de lo que diga", admite.

"El chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. No sabemos si había alguna cosa más entre ambos, que parece que sí. Desconocemos cómo afecta a su mujer la enfermedad y que hable de ello en público. Y desconocemos cómo estaba en un noche en la que por fin parecía que iba a recibir el Oscar a mejor actor", continúa.

"La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la para"

No obstante, Pablo Motos no justifica la acción de su amigo Will Smith y reconoce que "la violencia es injustificable. Es una cagada. Will Smith mete la pata y el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro".

Es una de las personas más especiales que he conocido

Respecto al cómico Chris Rock y su chiste sobre Jada Pinkett-smith, el presentador de televisión afirma que "debería saber que si se usa la libertad de expresión en público se paga un precio".

Por último, Motos ha reiterado que no justifica ningún tipo de violencia, pero deja claro que el actor Will Smith "es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida. Siempre quiere lo mejor para su familia y tiene un corazón de oro. Ese mismo corazón que le traicionó anoche".