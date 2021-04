Mónica García: "Queremos que la Comunidad de Madrid deje de ser la guarida de los millonarios"

Mónica García, candidata de Más Madrid a presidencia de la Comunidad de Madrid ha criticado durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público que Madrid se haya convertido en una "guarida para los millonarios" y explica cuál es su propuesta electoral para revertir la situación. Además, analiza los datos de la pandemia y la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y alerta sobre el peligro que tiene que Vox llegue a la Consejería de Edudación.

Política fiscal

La candidata a los comicios del 4 de mayo ha asegurado que desde Más Madrid plantean dos tipos de reformas fiscales. Por un lado, defienden "una política fiscal justa, en la que los impuestos no acaben en altillos, cajas B o empresas amigas".

Y, por otro lado, García aclara que proponen que "en momentos de crisis, los que más tienen, más aporten", es decir, que Madrid "deje de hacer regalos fiscales y deje de ser la guardia de los millonarios". Algo, que según señala, "es una medida de sentido común" que se está aplicando en toda la Unión Europea.

Según indica Mónica García, actualmente hay un 0,9% de la población que están dejando de ingresar en las arcas de la Comunidad de Madrid 1.000 millones de euros, justo en "un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro". Además, se muestra convencida de que "mucha de la gente que tiene mucho dinero está encantada de participar en la reconstrucción de la sociedad".

"Vox necesita hacer ruido"

Por otra parte, Mónica García se pronuncia sobre los buenos resultados que las encuestas le están dando a su formación, considera que se debe a que desde hace dos años hacen "política de lo cotidiano, de lo que quita el sueño a los madrileños y madrileñas" y critica el "ruido en campaña" de las demás formaciones políticas, "que molesta a los ciudadanos y les aleja".

En especial, la candidata de Más Madrid hace referencia a Rocío Monasterio y su partido, "Vox necesita hacer ruido para existir, que no hablemos de las cosas que de verdad importan". Por ello, declara que "necesitan trasladar toda su política de odio" para que se siga hablando de ellos en plena pandemia, "sino no estaríamos hablando de una formación política que viene a ofrecernos ese catálogo de xenofobia y odio".

Asimismo, García se muestra muy dura con que Monasterio haya centrado su campaña en los MENA, "en niños absolutamente desamparados". Por lo que confirma que su intención es "evitar que la señora Monasterio llegue a la Consejería de Educación". Añade que "todo lo que propone Vox es ruido, miedo y odio" y alega que "han traspasado todas las líneas rojas".

Hostelería

La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid habla durante su entrevista en Espejo Público sobre la situación de la hostelería, "estamos a favor de abrir aún más las puertas, dejar que se trabaje en condiciones de seguridad".

Mónica García aboga por abrir la hostelería pero asegurándose de que en los interiores se cumplen las condiciones, ya que "muchos hosteleros han pasado miedo" porque no han podido garantizar todas las medidas de seguridad. Para ello, se muestra partidaria por hacer "un registro de la gente" y asegurar la ventilación ayudando a poner los filtros en los comercios donde no tengan recursos para hacerlo.

"Ayuso ha utilizado la pandemia para deteriorar la atención primaria"

Por otro lado, García comenta que en Madrid está los "mejores vacunódromos del mundo", la atención primaria, pero están saturados y acusa a Isabel Díaz Ayuso de haber "utilizado la pandemia para todavía deteriorar y descapitalizar más la primera línea de choque, la atención primaria". "Si hemos podido reforzar de profesionales el WiZink Center, no me puedo creer que no hayamos podido reforzar la atención primaria", declara.

Además, Mónica García no ha dudado en cuestionar el interés de Ayuso por la pandemia, al recordar el momento en el debate de Telemadrid en el que la presidenta no se sabía el número exacto de fallecidos ni el de ingresados en las UCI, "esto indica cuál ha sido la proyección política que ha hecho la señora Ayuso".

Nuevo vídeo electoral

Respecto a su nuevo vídeo electoral, Mónica García declara que durante su etapa deportiva en la que competía haciendo salto de vallas, aprendió muchas cosas que le han servido luego para la vida en general y, en concreto, para la política, como el trabajo, la perseverancia y la injusticia.