Las fuertes críticas de Arguiñano hacia los políticos: "No entiendo que los franceses puedan venir a mamarse como osos"

Karlos Arguiñano critica a los políticos. El cocinero vasco se ha mostrado indignado en su programa 'Cocina Abierta' de Antena 3 por la gestión del Gobierno de la pandemia de coronavirus.

El popular chef ha comentado durante casi tres minutos la última polémica originada por las decisiones del Gobierno: los cierres perimetrales de las comunidades autónomas que prohíben los desplazamientos de los residentes españoles durante el puente de San José y la Semana Santa 2021, pero la autorización para que ciudadanos franceses y de otras zonas de Europa puedan venir a España.

"No puedo ir a La Rioja, pero los franceses pueden venir a mamarse como osos"

"Hay una cosa que no entiendo. Yo, por ejemplo, guipuzcoano, no puedo ir a La Rioja, que está aquí al lado. Pegado. Fíjate si me gusta ir a La Rioja e ir a comer a la 'Alameda'. Pues ya no puedo ir. Sin embargo, los franceses vienen como locos a España, que la mayoría de ellos, parece ser, entran por Barajas", dijo el cocinero. "¿Eso cómo es? ¿Me lo podéis explicar?", cuestionaba Arguiñano.

El chef siguió insistiendo en que no entendía estas nuevas restricciones: "Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, con todos los cuidados, y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos. Los hemos visto. Lo están dado en la televisión todo el día".

Tal ha sido su indignación que hasta ha imitado a los viajeros que llegan del país vecino: "Aquí hay juerga, aquí mucho bonito, todo juega y hay fiesta y veníamos aquí a disfrutar, todos estamos muy contentos de venir a España". "A mamaros como osos, con la mascarilla, enseñando el culo a las cámaras. ¿Qué tiene que venir, Macron?", ha dicho.

El discurso con indirectas de Arguiñano hacia los políticos: "No hay un moño solo, parece ser que moños llevan casi todos"

Tras exponer sus preocupaciones, Arguiñano ha lanzado duras críticas contra los políticos. "Los de aquí qué, ¿no van a ponerse a mandar?", preguntó. Además, en su discurso había claras indirectas hacia el exvicepresidente del Gobierno y actual candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias: "Vamos a controlar un poquito el país porque bastante tienen los políticos con sus rollos, que son insufribles. Estamos los españoles hasta el moño de los políticos. No hay un moño solo. Parece ser que moños llevan casi todos, porque se comportan como unos moñosos".

Para concluir, se ha referido a ellos como 'gorileros'. "¡Qué barbaridad! ¡Qué ganas de estar sentados en unos asientos!. Mientras están discutiendo no están gobernando. Cien buenos no bastarían para que España fuera un país líder, pero claro, con 1.000 malos, somos el hazmerreír", sostiene Arguiñano.