Los duros calificativos que Marisa Paredes ha dedicado a Isabel Díaz Ayuso

Marisa Paredes ha criticado duramente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha tachado de "impresentable". En una entrevista el programa de La Sexta 'Liarla Pardo', la actriz ha cargado contra la candidata popular por su gestión durante la pandemia. "Ella es absolutamente estupefacta, y dice y hace barbaridades una tras otra. Dice todo el rato que ella salva la Economía y no da un duro", respondía al ser preguntada por la periodista Cristina Pardo

Paredes ha recalcado que "este ser, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta ahora, confiemos en que eso cambie, ha hecho barbaridades en Madrid". "Hay comunidades que lo han hecho mejor que usted señora Ayuso, vamos a ser claros", ha reiterado.

Por otra parte, ha lamentado que España sea "un país fundamentalmente turístico" y ha señalado que los hosteleros no quieren reconocer cómo lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso por el simple hecho de que les ha dado licencias, como dar terrazas atodo el mundo. La actriz ha argumentado que "aunque está claro que tenemos sol y que la gente viene, eso también hace que no se desarrolle todo lo demás, como la ciencia o la investigación, todo lo que hace la base de un país para no depender de otros". "Está claro que tenemos poco dinero, pero lo que tengamos que sea para dar posibilidades, y que la gente estudie y trabaje, no solo a los bares", ha sostenido.

Además, la actriz ha defendido el aumento de los impuestos "para los que más tienen", porque "es la única manera de que un país funcione" y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que destine dinero a "hacer escuelas, hospitales, fábricas o carreteras". También ha señalado la importancia de que la cultura pague menos impuestos, "que estamos pagando un 21% y eso es un disparate, mientras que en todos los países se paga un 6%, un 8% o un 10%", ha opinado.

Las redes sociales se mojan con las declaraciones de Marisa Paredes

Las declaraciones de la actriz no han pasado desapercibidas en las redes sociales, que han aplaudido y criticado sus palabras. Algunos usuarios han agradecido que la actriz haya sintetizado el pensamiento típico de la izquierda, mientras que otros la han calificado como "la voz de la experiencia, la sensatez y el sentido común".

Sin embargo, los más críticos, como el economista Daniel Lacalle, han asegurado que "se equivoca" al asegurar que la subida de impuestos es la única manera de hacer funcionar el país y han tachado de "hipócrita" a la actriz por pedir que se suban los impuestos de todo menos de la cultura.