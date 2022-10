La crítica de Arturo Pérez Reverte al sistema educativo español: "No puedes tratar igual al alumno brillante que al que no tiene el talento"

El escritor Arturo Pérez Reverte visitó 'El Hormiguero' en su gira promocional de presentación de su último libro 'Revolución'.

Reverte suele comentar temas de actualidad pero en esta ocasión dijo que no quería meterse "en muchos jardines", aunque no dejó pasar la ocasión para expresar su preocupación por el sistema educativo y cómo se está preparando para la vida y el futuro a las nuevas generaciones tras las reformas educativas de los últimos gobiernos.

"Una niña o niño tienen que poder ser ellos"

En este sentido, señaló que "una niña o un niño tienen que poder ser ellos. Con sus errores, con sus aciertos...", y para ilustrar esta reflexión contó su propia experiencia en el instituto cuando repitió tres cursos en bachillerato, le echaron del colegio y se buscó la vida hasta que encontró su camino.

Reverte insistió en que "no puedes tratar igual al alumno brillante, que puede que el día de mañana sea el que haga mejor el mundo para los otros, que al que se niega a estudiar o no tiene el talento". Eso no quita, añadió, que "todos deben tener las mismas oportunidades, eso está claro, eso es la igualdad, pero una vez dentro del sistema, al brillante hay que apoyarlo, ayudarlo y empujarlo. Al que no es brillante también hay que ayudarlo", zanjó.

“Estamos criando jóvenes indefensos para cuando mañana venga el apagón”

El escritor también recordó algunas experiencias vividas como reportero de guerra y comentó que no se puede juzgar lo que se hace en la guerra porque el ser humano está sometido a mucha presión en ese contexto.

Señala que los periodistas no son asesinados en la guerra sino que mueren haciendo su trabajo e insistió en que "el mundo es un lugar peligroso y que hemos olvidado que lo es".

En este punto quiso llamar la atención sobre el hecho de que "estamos criando generaciones de jóvenes en este momento que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titánic". "Los hemos criado hiperprotegidos", pensando que las cosas se solucionan a golpe de click y eso, a su juicio, es un error porque les hemos quitado los mecanismos defensivos.