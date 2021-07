Cristina Pardo se despide de 'Liarla Pardo' entre lágrimas: "Perdón por los errores cometidos"

Cristina Pardo se ha despedido de 'Liarla Pardo' tras tres años al frente de un programa donde ha sido "muy feliz", para embarcarse en una nueva aventura junta a Iñaki López en 'Más vale tarde'.

Ente lágrimas, la presentadora ha dicho adiós a todo el equipo del programa de 'laSexta' y le ha dedicado unas bonita palabras: "Tengo la suerte de que se ha generado muy buen ambiente en este plató y es muy importante. Estoy muy agradecida porque es un alegría trabajar así".

Igualmente, ha valorado todo el trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros del equipo, sobre todo en estos meses tan difíciles: Quiero referirme a los técnicos, a la gente de plató, realización, redacción y grafismo porque estuvieron aquí con miedo durante la pandemia, dándolo todo y siempre atentos. Eso se agradece porque te une".

Tampoco han podido faltar las muestras de cariño hacia el director del programa, Alberto del Pozo. "A ese no me lo he podido llevar, pero quiero agradecer tu talante y que siempre has tenido en cuenta mis inquietudes. Espero que nos volvamos a encontrar en el futuro", ha indicado.

Por otro lado, la periodista se ha disculpado frente a la cámara por las cosas que ha hecho mal. "Pido perdón por los errores cometidos, ya les puedo asegurar que los sufro más que nadie", ha expresado.

En cualquier caso, Pardo ha asegurado que se va sintiendo que se le ha querido "mucho y bien". "Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente haya sentido lo mismo", ha manifestado. Por ello, considera que Nuria Roca va a tener mucha suerte.

El mensaje de Cristina Pardo a los 'haters'

Antes de terminar, Cristina Pardo ha mandado un mensaje a todos los 'haters' que suelen criticar los errores ortográficos de grafismo del programa. "Haters, queremos que nos critiquéis por última vez", ha introducido la periodista para que, seguidamente, apareciese el siguiente rótulo en pantalla: "A bosotros también bamos a hecharos de menos".