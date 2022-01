El doctor César Carballo advierte de ómicron a los no vacunados: "No es mas leve que Delta"

Cesar Carballo, médico adjunto de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, ha hablado en el programa Espejo Público de Antena 3 sobre la situación actual de contagios y el avance de la vacunación en España. "El mapa español es algo diferente al europeo, ya que en nuestro país la mayoría se han vacunado", asegura.

Cuenta que lo que se está viendo en este momento mucho en los hospitales es a personas no vacunadas contra el coronavirus. "Lo dijimos, con Ómicron se ha quitado ese escudo de protección que les dábamos los vacunados. Ómicron puede afectar a los que ya se han infectado y a los que se han vacunado y, desgraciadamente, empezamos a verlo en los hospitales", señala.

Cuidado con Ómicron en los no vacunados, no es mas leve que Delta

"Cuidado con Ómicron en los no vacunados, no es más leve que Delta", asegura. Además, apunta que están viendo a personas no vacunadas infectadas con neumonías bilaterales, "incluso en pacientes jóvenes". "Mucho cuidado de pensar que Ómicron es más leve en los no vacunados. Estamos viendo que en los que tenemos la vacuna no se ve ese alto número de contagios ni se va al hospital", afirma.