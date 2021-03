Boticaria García matiza las palabras de Fernando Simón sobre las mascarillas: "Siguen siendo imprescindibles"

'Boticaria' García, colaboradora habitual de La Sexta Noche, realiza una labor divulgativa en el programa y a través de sus redes sociales. Durante este año de pandemia Marián nos ha dado muchos consejos útiles sobre el tipo y uso de las mascarillas: desde cómo colocarlas a desmentir bulos sobre su higienización.

En esta ocasión 'Boticaria' ha matizado las palabras de Fernando Simón en el programa 'Lo de Évole'. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explicó durante una entrevista en el programa de Jordi Évole el papel que juegan las mascarillas en la pandemia, afirmando que "no es clave para controlar la transmisión si no puedes mantener otras medidas": "No es cierto que sea necesario que todo el mundo la lleve", añadió.

'Boticaria' García contradice a Simón y asegura que "la mascarilla sigue siendo imprescindible". Para la divulgadora, las palabras de Simón "es como decir que no hacen falta los test de antígenos si estuviéramos todos vacunados". "A día de hoy es imposible saber quién está enfermo y quién no está enfermo", reiteró.

Marián García considera que, como dice su "padre, 'el que mucho habla, mucho yerra'. Fernando Simón habla mucho y puede que sus declaraciones se malinterpreten o se saquen de contexto, pero la mascarilla sigue siendo imprescindible", terminó de explicar la farmacéutica.