Ana Obregón volverá a dar a las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu

Según adelanta Vertele, TVE repetirá para las Campanadas de este año, que serán presentadas por Ana Obregón y Anne Igartiburu. Se trata del segundo año consecutivo en el que las dos estarán al cargo de la retransmisión que dé la bienvenida al año 2022.

Así, mientras Ana Obregón vivirá su sexta vez al frente de las Campanadas -su segunda ocasión seguida-, para Anne Igartiburu será la 17ª vez consecutiva, desde la Nochevieja de 2005.

La cadena repite fórmula en una Puerta del Sol que vivió una imagen atípica el pasado año 2020, cuando no había público en la conocida plaza de la capital debido a la crisis sanitaria con el Covid-19.

Un año muy difícil por la muerte de Aless Lequio

Precisamente, el año de la pandemia también fue difícil para Ana Obregón por la muerte de su hijo Aless Lequio, que se produjo en mayo de 2020 por leucemia. Muchos espectadores valoraron el gesto de la cadena con Ana Obregón al permitir su presencia en las Campanadas.

En el Día de Todos los Santos, la propia Ana Obregón compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que recordaba a Álex: "Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Superman, Batman, Power Ranger...".

"Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio", seguía el mensaje de Ana Obregó, que detallaba que le llevaría flores como cada día: "Sé que no estás allí, pero... qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo".

Ana Obregón asegura que no celebrará Navidad

En otra publicación más reciente, la actriz y presentadora anunciaba su aparición en un anuncio promocional de TVE y dejaba claro a sus seguidores que nunca más celebraría la Navidad. "Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo".

La actriz continuaba anunciando que, a pesar de participar en diferentes proyectos relacionados con la Navidad, ella no lo celebrará. "Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre".

"Si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré", afirmaba con firmeza.