Las fotografías más esperadas de Ana Obregón en las que vuelve a sonreír

Ana Obregón, conocida por dar la bienvenida al verano con su mítico posado, no ha vivido últimamente sus mejores momentos. Tras la muerte de su hijo Aless el 13 de mayo de 2020 y la de su madre el pasado 22 de mayo, Ana está intentando recomponerse de estos duros golpes y está buscando consuelo en su círculo más cercano.

La actriz y presentadora viajaba a su casa de Mallorca todos los veranos a disfrutar del sol y la playa, donde las cámaras la captaban en bikini para cubrir todas las portadas de revista. Pero sus planes cambiaron cuando "se apagó su vida" hace 14 meses.

Aunque poco a poco va retomando su vida. el dolor y la tristeza de las pérdidas sufridas es abrumador para ella, quien en numerosas ocasiones ha preocupado a su entorno y a sus fieles seguidores con mensajes en instagram como este: "Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros".

Vuelta a la isla balear

Mallorca, su destino predilecto para el verano, ha vuelto a verla sonreír. Ya el pasado verano, Ana visitaba su casa en la isla para sobrellevar la muerte de su hijo. En esta ocasión, ha sido uno de sus mejores amigos, Raúl Castillo, el que la ha acompañado en estas vacaciones.

Raúl ha conseguido casi lo imposible, que volvamos a ver la sonrisa de Ana. La revista Semana ha publicado en su último número una serie de imágenes de Ana Obregón disfrutando de la playa e, incluso, posando en bañador mientras Raúl capturaba esos momentos con su móvil.

Su querido amigo ha conseguido convencerla para bajar a darse un baño. "No había bajado a bañarme hasta que ha llegado Ra y me he animado. La única foto mía posando en traje de baño que habrá este verano me la ha hecho él", admitía Ana en la revista ¡HOLA! en un artículo en exclusiva desde su casa de Mallorca.

Nuevos proyectos

Pese al duelo, la modelo está intentando sacar fuerzas para seguir y cambiar de actitud. Ya hemos podido disfrutar de verla volver a la televisión en el programa 'Mask Singer' como investigadora invitada.

Sin embargo, sus planes de futuro miran en otra dirección. Ana Obregón ha decidido retomar los proyectos que su hijo dejó sin terminar. Uno de ellos, que le hace especial ilusión, es terminar el libro que comenzó a escribir Aless y que, según confiesa en exclusiva para ¡HOLA!, verá la luz muy pronto.