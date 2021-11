Ana Obregón publicó este jueves en su cuenta personal de Instagram una fotografía con la que anunciaba su aparición en un anuncio promocional de Navidad para TVE.

A pesar de esta emocionante noticia, la foto donde aparece con los brazos abiertos bajo una lluvia de confeti tenía un carácter agridulce. La actriz y presentadora dejaba claro a todos sus seguidores que nunca más celebrará estas fechas tan señaladas.

"Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo", confesaba Obregón acordándose de la terrible pérdida de su hijo, Aless Lequio, y su madre.

"Ya nunca la celebraré"

La actriz continuaba anunciando que, a pesar de participar en diferentes proyectos relacionados con la Navidad, ella no lo celebrará. "Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre".

"Si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré", afirmaba con firmeza.

Al final, acababa el texto recordando a su hijo y su madre, las personas más importantes de su vida: "Sin embargo, se de dos personas que viéndome trabajar en esa lluvia de confeti estarán sonriendo".