Las desgarradoras palabras de Ana Obregón a su hijo: "Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste"

El Día de Todos los Santos pretende homenajear a todos los que ya no están. Una de las personas que hoy ha querido lanzar un mensaje de añoranza ha sido Ana Obregón, cuyo hijo Álex Lequio, falleció el año pasado debido a la leucemia con solo 27 años. Ha sido mediante un post de Instagram en el que ha subido varias imágenes suyas de cuando era pequeño disfrazado por Halloween.

Ana Obregón comenzaba recordando de forma cariñosa a su hijo de pequeño: "Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Superman, Batman, Power Ranger…" y continuaba afirmando la dureza que sintió una vez tuvo que comenzar su tratamiento oncológico: "Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio".

La actriz y presentadora nunca ha dudado en mostrar sus emociones al respecto y esta no ha sido una ocasión excepcional, por lo que recalcaba que su corazón "estaba con todas las personas que han perdido a un ser querido" y mandaba un mensaje de ánimo a todos ellos: "Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos, de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre".

"¿Qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo?"

Finalmente, Obregón detallaba sus sentimientos de forma desgarradora, acordándose tanto de Álex como de su madre, que también falleció: "Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a Mamá también . Sé que no estás allí , pero… que más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo", concluía.

Muchas han sido las celebridades y amistades de la presentadora que han comentado para lanzar su apoyo, como Eva González, Alba Carrillo, Mar Saura, Boris Izaguirre o el propio padre de Álex, Alessandro Lequio.