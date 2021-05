Ada Colau: "Como mujer, no voy a hacer ningún comentario sobre la ropa ni sobre el peinado de Pablo Iglesias"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha descartado analizar durante una entrevista en La Sexta Noche el cambio de look del ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que tras abandonar la política se ha cortado su característica coleta.

Colau ha declarado que "como mujer", no va a "hacer ningún comentario sobre la ropa ni sobre el peinado de Pablo Iglesias". Por otra parte, censura la actitud que ha tenido, por ejemplo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida sobre el tema, "muy frívolo referirse a los adversarios por el peinado como hace el señor Almeida con Pablo Iglesias".

"Me alegro de que Pablo Iglesias haya dejado la política"

Asimismo, la alcaldesa de la Ciudad Condal ha criticado el "acoso permanente que han sufrido Pablo Iglesias y su familia" y sostiene que "el acoso y la agresividad que ha sufrido" el ex líder de Unidas Podemos "no puede normalizarse ni volver a repetirse".

Además, Ada Colau confirma que "a nivel personal, como amiga", se alegra "de que Pablo Iglesias haya dejado la política". Insiste en que entiende "sus argumentos para dejar la política".

Por otra parte, Colau se pronuncia sobre la próxima cabeza del partido, considera que "Yolanda Díaz es el tipo de liderazgo que necesitamos, hay que acabar con la política testosterónica del zasca".

Coronavirus

En cuanto a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y el final del estado de alarma, Ada Colau evita posicionarse al respecto porque, según aclara, "no es experta" para decir si es lo correcto. Pero sí defiende que haya una coordinación entre las Comunidades Autónomas.

"ERC tiene que llamar al señor Illa, pero Illa también se tiene que mover"

Por otra parte, Colau explica que "desde que se acabó el bipartidismo, no solo basta con ganar las elecciones, hay que armar una mayoría" y señala que "ERC tiene que llamar al señor Illa", aunque sostiene que Salvador Illa "también se tiene que mover" y lo acusa de estar "haciendo lo mismo que Arrimadas". Y corrobora que ellos no aceptarían "que Junts entre en el Govern" .