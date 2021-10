La viral respuesta de un juez a un comentario homófobo que arrasa en las redes sociales

Un tuit del juez Carlos Viader Castro se ha vuelto viral por la polémica que ha suscitado al responder al comentario homófobo de su propia tía. Viader subió varias fotografías de una boda a la que había asistido el domingo, cuando recibió un reproche de esta familiar.

En la foto en cuestión criticada por la tía aparecen nueve adultos y dos niños posando para inmortalizar el feliz momento de la boda. Una imagen que la mujer no ha dudado en censurar a su sobrino diciéndole que era "demasiado explícita".

Según relata Viader, al no entender a qué se refería su tía con "demasiado explícita", se aventuró a preguntarle por qué, sin esperarse la respuesta que le dio: "En la foto se puede adivinar que eres homosexual y que el chico de tu lado es tu pareja".

Lo que tenemos que aguantar

Algo que el juez no ha dudado en denunciar a través de las redes sociales y ha contestado con el siguiente mensaje: "Vamos, que lo de ser mariquita mejor en secreto. Lo que tenemos que aguantar".

Respuesta de las redes sociales

Tras publicar este mensaje contando la historia, los usuarios de las redes sociales no han dudado en pronunciarse con el tema, tanto a favor como en contra del juez.

- "Disculpe la pregunta: si seguimos la lógica de su tía ¿hay que pensar que todas las mujeres detrás de vd son lesbianas?".

- "Guaaa!! El día que beses a tu pareja en su presencia le da un ictus... Qué penita. Yo sin embargo sorprendida. Cuando a mí hijo le decía que fuera despacio con los yayos, "que no hay que empujarlos del armario", al fin cuando les conté su condición, me regañaron por mi temor".

- "Oiga, ¿le parece bonito crucificar a su tía en redes sociales?"

- "Con todo el respeto que se merece con sinceridad tanto el tema, como usted y su pareja; una sola pregunta : qué EDAD tiene su tía? Con la respuesta, puede adivinar el porqué de la pregunta".

- "Creo sincera y respetuosamente porque esa mi condición personal y profesional que ud. en concreto (y le sigo hace mucho tiempo) "ABUSA en EXCESO de ese tema y de esa condición". No me interesa el porqué, porque sinceramente no le veo justificación alguna, ni tanta justificación".