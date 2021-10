Boris Izaguirre relata una agresión homófoba que sufrió en el cine: "Me quité la sangre y entré a ver la película"

Boris Izaguirre y Xavier Sardá han charlado sobre la homofobia en La Sexta Noche a raíz de las agresiones al colectivo LGTBI que hemos visto en las últimas semanas.

Sardá ha hecho referencia a que ahora muchos homosexuales tienen miedo a ser agredidos cuando pasean por la calle, algo que Boris ve "terrorífico" y achaca al hecho de que "los jóvenes de ahora han dejado de tener referencias": "De repente hubo una explosión y pensamos que ya habíamos conseguido todo nuestro éxito", comenta.

En este sentido, Sardá considera que "cometemos el error de pensar que cada generación que viene después compra el argumento último. Y no es así. Cada generación avanza, pero comete los errores estúpidos de la anterior", explica, y pone el ejemplo de la política: "Pablo Iglesias nos quiso descubrir el mundo de la progresía a los que hace 40 años éramos del PCE en aquellos momentos difíciles".

Volviendo a las agresiones homófobas, Boris ha destacado que ahora no se ven "besos entre personas del mismo sexo continuamente, ni en la publicidad, ni en la televisión, ni en la calle", y ha recordado una brutal agresión que sufrió en el año 1978 cuando fue al cine a ver la película de 'King Kong'.

"Yo estaba muy excitado porque tenía muchas ganas de ver King Kong y yo soy muy amanerado, y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible, me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara", ha relatado. Boris también ha recordado cómo, inmediatamente después de la agresión, se "quitó la sangre", se levantó y entró a la sala porque nadie le iba a impedir estar en el cine y ver esa película.

El periodista opina que los que atacan a los homosexuales es porque "son gays o tienen un conflicto interior", y les recomienda que en vez de pegar, "es mejor probarlo".