El vídeo del exitoso despegue del Falcon 9, la nave Dragón que lleva a la astronauta Sophie Adenot a la Estación Espacial

El cohete Falcon 9 de SpaceX ha despegado con éxito desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida (Estados Unidos), con la tripulación Crew-12 a bordo, entre la que se encuentra la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot. El despegue se ha producido a las 11:15 horas (05:15 hora local).

Los otros miembros de la tripulación son el cosmonauta Roscosmos Andrei Fedyaev y los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir. El vuelo durará más de un día y cuando lleguen a la Estación Espacial Internacional se unirán a las expediciones 74 y 75 en una estancia de unos nueve meses de duración. Para Adenot y Hathaway es el primer vuelo espacial, mientras que para Meir y Fedyaev es el segundo.

Qué va a hacer Adenot durante su estancia en la Estación Espacial

Cada astronauta de la ESA elige su propio nombre para la misión. Sophie ha escogido Epsilon y, durante el tiempo que permanezca en la Estación Espacial Internacional, realizará tareas como experimentos científicos dirigidos por Europa, investigación médica, apoyo a la observación de la Tierra y contribución a las operaciones y el mantenimiento de la Estación.

Adenot, además, es la primera astronauta que viaja al espacio de la promoción 2022, de la que también forma parte el español Pablo Álvarez. Ambos se graduaron como astronautas el 22 de abril de 2024 junto con Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber tras completar con éxito la formación básica en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania).

Por qué el nombre de Epsilon

Sophie Adenot ha llamado a su misión Epsilon debido a la tradición francesa de nombrar a las misiones espaciales con nombres de cuerpos celestes. En este caso, hace referencia a una estrella de la secuencia principal, de tipo espectral K2, muy parecida al Sol que se llama Epsilon Eridani y que se encuentra a 10,5 años luz del Sistema Solar.

También tiene relación con las matemáticas; en concreto, 'e' significa algo pequeño. Si se relaciona con la exploración espacial, cada rol es pequeño, pero todos son importantes y todos tienen un significado e importancia.

En cuanto al parche, de tonos azules y un colibrí, también está relacionado. El colibrí es una de las aves más pequeñas del planeta, pero su papel es crucial para el ecosistema y la polinización de numerosas plantas. En el borde del parche hay un anillo con pequeños puntos que simbolizan las muchas y pequeñas contribuciones de la tripulación que juntas consiguen grandes logros.

En la parte superior, tres de esos puntos están coloreados de azul, blanco y rojo, simbolizando la bandera de Francia, pero también los destinos de exploración de la ESA: Tierra, Luna y Marte. En la parte inferior hay una forma redonda azul que representa la superficie terrestre y la naturaleza.

Así son los momentos previos al despegue

Antes del lanzamiento, los tripulantes se han despedido de sus familiares y amigos antes de ir al Cuartel de la Tripulación de Astronautas en el Edificio de Operaciones y Control Neil A. Amstrong, en el Centro Espacial Kennedy (Florida).

Además, cada miembro de la tripulación elige las canciones que va a escuchar de camino a la plataforma de lanzamiento. En el caso de la astronauta francesa, ha optado por 'Happy' de Pharrell Williams; 'I'm good (Blue)' de David Guetta, Bebe Rexha; y 'Valhalla Calling' de Miracle of Sound, Peyton Parrish.