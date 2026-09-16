El vídeo del momento en el que el techo de un avión iraní se desprende en pleno vuelo

Los pasajeros de un Boeing 737 han vivido momentos de pánico tras un fallo en el tren de aterrizaje. El temblor era tan grande que, tal y como muestra un vídeo recogido por Clash Report, el techo del avión comenzó a desprenderse poco a poco, obligando al piloto a dar media vuelta y regresar al aeropuerto.

El viaje cubría el trayecto entre Mashhad y Kermanshah (Irán). Según la agencia de noticias iraní, IRNA, el piloto informó a la torre de control que el motor estaba en estado de emergencia, por lo que tenía que regresar inmediatamente. A pesar de la angustia de los pasajeros y de lo aparatoso de las imágenes, no ha habido heridos.

Los pasajeros fueron trasladados a otro avión

El motor se vio afectado tras el reventón de una rueda y las vibraciones eran tan grandes que el techo cayó sobre los asientos de los pasajeros. Ante esta situación, el piloto dio media vuelta. Para que el avión pudiera regresar al aeropuerto sin problemas, se cerró la pista de aterrizaje.

Una vez en el aeropuerto, los pasajeros han sido trasladados a otra aeronave para poder realizar el trayecto, mientras que el avión ha sido sometido a una inspección técnica para evaluar los daños y esclarecer las causas de lo ocurrido.

El sistema de amortiguaciones estaba en mal estado

Aunque las primeras informaciones apuntaban al reventón de la rueda como causa principal, según Shahrara News, un medio local, el suceso ocurrió porque el avión sufrió una vibración anormal llamada 'Shimmy', porque el sistema encargado de amortiguar las vibraciones había fallado debido a que se encontraba en mal estado.

La rotura del amortiguador provocó que estas vibraciones se transmitieran a otros componentes del tren de aterrizaje y los neumáticos se vieran dañados. Todo ello hizo que el aparato sufriera unas fuertes vibraciones, llegando a desprenderse el propio techo.

Se trata del segundo incidente que registra Sepehran Airlines en poco tiempo. Hace unos días, otro avión de la misma aerolínea se salió de la pista de aterrizaje, aunque en esa ocasión tampoco hubo que lamentar víctimas ni heridos ni daños personales.