Fernando Simón, a quienes se saltan el confinamiento: "No podemos olvidar tan rápido a los 26.920 fallecidos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , lanza un mensaje a las personas que durante estos días no están respetando ni las medidas de confinamiento ni la distancia de seguridad decretada por las autoridades sanitarias durante las fases de la desescalada.

Tras las imágenes de gente no respetando las medidas

Una pregunta de los medios de comunicación ha hecho referencia a que si continúan los incumplimientos que se están dando en muchas localidades que están en fase 1 podría dar lugar a un retorno a la fase 0. Otra pregunta se refería a las imágenes de varios bares de Bilbao que tuvieron que cerrar sus terrazas porque no podían cumplir las medidas de distanciamiento de los clientes que tenían.

Simón recuerda todos los mensajes de profesionales sanitarios que se han viralizado en las redes sociales en los que alarman sobre los riesgos a los que nos exponemos si no se cumplen de la forma más estricta posible las medidas de reducción de riesgo que se han propuesto en las distintas fases de la desescalada.

Insta a no olvidar tan rápidamente a lo que se han expuesto estos profesionales sanitarios y el resto de la población en general: "No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos, ni que aún tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, ni los hospitalizados que aún están allí, no podemos olvidarlos en una semana".

Afirma que una cosa es que poco a poco se vaya volviendo a la normalidad y otra, que se vayan olvidando las medidas de control de transmisión tan estrictas que se han tenido que implantar. Estima que no hay que alargar esta situación varios meses, pero sí algunas semanas más.

Y recuerda a la gente que no respeta las normas, que no piensen sólo en el riesgo al que se exponen a nivel individual, sino que si resultan infectadas y contagian a otra persona, esa persona podría fallecer: "Hay que ser conscientes".

Interpretación de los datos

El leve repunte se produce en martes, día en el que tradicionalmente la curva vuelve a subir tras el descenso experimentado los lunes por los retrasos de las notificaciones del fin de semana; aún así, el ritmo de crecimiento es del 0,19 % y la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es más bajo que la víspera, con 27,93 casos por cada 100.000 habitantes.

A los confirmados por PCR se añaden un total de 41.490 casos diagnosticados por test de anticuerpos, que incluyen tanto las personas con COVID-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba; con ellos, los positivos detectados en España ascienden a 269.520. De ellos, 48.860 son profesionales sanitarios, 540 más que este lunes.

Pero, como ha apuntado en su rueda de prensa diaria Fernando Simón, "en los últimos días están surgiendo estudios científicos que ponen en duda" los resultados de los test rápidos que detectan anticuerpos por no ser "suficientemente específicos" porque podrían dar un número de falsos positivos "mayor" del pensado.

"Esto se va a verificar en los próximos días para saber cómo hay que interpretar los resultados de estas pruebas", ha añadido el epidemiólogo.

¿Se va revisar la obligatoriedad de las mascarillas?

Fernando Simón ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de obligar a usar mascarillas cada vez que se salga a la calle, si bien ha pedido que se piense con "mucho cuidado" esta medida porque puede generar "problemas" en muchas personas.

Simón ha calificado de "razonable" que en la actualidad se obligue a utilizar las mascarillas en los transportes públicos, o que se recomiende usarlas al salir a la calle, si bien ha insistido que la aprobación de una medida que obligue a ponérselas es "muy difícil".

Y es que, tal y como ha señalado, hay colectivos, como por ejemplo las personas que sufren ataques de ansiedad, los niños o los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a los que les puede suponer un problema si se les obliga a utilizarlas durante tiempos prolongados.

"Ahora quizás tenemos que sobreactuar un poco para prevenir riesgos, y eso algo aceptable siempre. No obstante, el uso de las mascarillas no lo puede hacer todo el mundo de la misma forma, por lo que hay que pensar su obligatoriedad con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes", ha apostillado.

