Última hora del coronavirus en España hoy: casos, muertos, datos actualizados y últimas noticias

Agenda del gobierno hoy, lunes 11 de mayo

Hoy, lunes 11 de mayo, día en el que comienza la fase 1 para buena parte del territorio español, la agenda del Gobierno es la siguiente:

Presidente del Gobierno

10:00 h. Preside la reunión del Comité Técnico para la Desescalada, a la que asisten la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático; la ministra de Defensa; la ministra de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

13:00 h. Preside la firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que se celebra en el Complejo de la Moncloa. Asisten el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; la ministra de Hacienda; la ministra de Trabajo y Economía Social; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los representantes de UGT, CCOO CEOE y CEPYME.

Cobertura oficial.

Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

09:05 h. Es entrevistada en el canal Bloomberg TV.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

09:30 h. Participa en la videoconferencia 'The Green Transition at the heart of the EU Recovery Fund', organizada por Euractiv.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

09:00 h. Se reúne por vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Irlanda, Simon Coveney.

11:00 h. Se reúne por vía telefónica con el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra.

11:15 h. Es entrevistada en el canal de televisión BBC News.

Ministra de Defensa

12:00 h. Preside un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, en la sede de IFEMA Feria de Madrid.

Ministra de Trabajo y Economía Social

18:00 h. Se reúne con los economistas Emilio Ontiveros, Antón Costa y Sara de la Rica, por videoconferencia desde la sede del Ministerio.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

11:00 h. Asiste por videoconferencia a una reunión de la Asociación de Cerveceros.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

15:00 h. Se reúne con la Secretaria de Estado de Economía de Francia.

17:00 h. Se reúne con Gloria Guevara, CEO del WTTC.

Ministro de Sanidad

08:00 h. Preside la reunión del Comité Director de Seguimiento y Evaluación del COVID-19, en la sede del Ministerio.

16:30 h. Preside por videoconferencia la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Ministro de Consumo

11:30 h. Comparece ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas adoptadas en materia de protección a los consumidores y usuarios con motivo de la crisis del COVID-19.