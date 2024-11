La vida personal de Carlos Mazón: matrimonio, hijos, lector voraz y aficionado al deporte

La Comunidad Valenciana vive su momento más complicado desde hace más de quince días. La Dana que anegó varias provincias de la zona y acabó con la vida de más de 200 personas sigue causando estragos a causa de las complicadas labores de reconstrucción y las incógnitas en torno a las consecuencias económicas que una tragedia de esta magnitud puede ocasionar a medio y largo plazo para los principales afectados.

Las consecuencias económicas de la Dana

¿Dónde vivirán los afectados? ¿Podrán recuperar su vida normal? ¿Qué pasará con sus trabajos, con sus negocios? ¿Les obligará el cambio climático a cambiar su lugar de residencia ante el temor a un nuevo temporal que ocasiones el mismo tipo de riada? Preguntas sin respuesta que tienen que convivir con una gestión de la tragedia que cada vez más gente considera nefasta, tanto por parte de la Generalitat Valenciana como por parte del Gobierno central.

En el centro de todas las miradas se sitúa el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que este viernes compareció ante Les Corts para explicar su gestión de la Dana. Mazón responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología de algunos errores durante el día 29 de octubre, y anunció una reestructuración de su Gobierno, con una vicepresidencia y Conselleria de la recuperación económica y social y una nueva Conselleria de Emergencias e Interior.

El president también se comprometió a no optar a la reelección si no es capaz de liderar el proceso para la recuperación y afirmó: "Damos un paso adelante, nos ofrecemos a capitalizar, a liderar esa recuperación y abrir los brazos", porque "les necesitamos a todos" en esta tarea. E insistió en que había hecho autocrítica y no ocultaba los errores de la Generalitat: "Los reconozco, los asumo e incluso pido disculpas por ellos, y no voy a eludir responsabilidades que tengo que asumir, tengo que ser el primero".

La vida personal de Mazón

Nacido en Alicante en 1974, Carlos Mazón es un hombre con unas convicciones religiosas muy profundasy muy familiar. Hijo de un hematólogo ya fallecido, está casado con la sobrina del socialista Josep Bevià, una mujer que permanece fuera del foco mediático y con la que apenas tiene imágenes publicadas.

También tiene dos hijos mellizos, un niño y una niña de 17 años, "su prioridad", tal y como señaló hace tiempo en una entrevista al diario 'El mundo': "En la vida, antes que cualquier otra cosa, soy papá. Me apoyan mucho, si no lo hicieran, me rompería".

Mazón también tiene pasión por la lectura y es un gran aficionado al deporte. Practica running de manera habitual -una de sus mayores aficiones- y es gran seguidor del F.C. Barcelona, aunque también es muy aficionado a su equipo alicantino, el Hércules C.F.