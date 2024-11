Las omisiones y explicaciones pendientes de Mazón tras su comparecencia por la gestión de la Dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se reivindicó este viernes para liderar la recuperación tras la Dana que ha arrasado la provincia de Valencia, ante las dudas de una oposición que opinó que debía dimitir para que la sociedad valenciana avanzase.

En el pleno monográfico sobre la gestión de la Dana celebrado en Les Corts Valencianes que duró cinco horas y media, Mazón responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología de algunos errores durante el día 29 de octubre, y anunció una reestructuración de su Gobierno, con una vicepresidencia y Conselleria de la recuperación económica y social y una nueva Conselleria de Emergencias e Interior.

Mazón se comprometió a no optar a la reelección si no es capaz de liderar el proceso para la recuperación y afirmó: "Damos un paso adelante, nos ofrecemos a capitalizar, a liderar esa recuperación y abrir los brazos", porque "les necesitamos a todos" en esta tarea.

El president también insistió en que había hecho autocrítica y aseguró que no ocultaba los errores de la Generalitat: "Los reconozco, los asumo e incluso pido disculpas por ellos, y no voy a eludir responsabilidades que tengo que asumir, tengo que ser el primero".

Omisión de la comida que le mantuvo ilocalizable tres horas

Sin embargo, muchos consideran insuficientes tanto sus explicaciones como las medidas tomadas para la asunción de responsabilidades tras la tragedia. En 'Julia en la onda', nuestros tertulianos han echado en falta alguna referencia a la comida de más de tres horas que mantuvo el president con la periodista Maribel Vilaplana por la que estuvo ilocalizable en las horas más críticas de la desgracia.

La agenda oficial de Mazón comenzó por la mañana y terminó a las 14:30 horas con un encuentro con la Patronal, del que salió para la comida con la citada periodista, a la que ofreció la dirección de la radiotelevisión pública À Punt. Fue justo en esa misma hora cuando la Delegación del Gobierno pidió la intervención de la UME en puntos como Utiel ante la gravedad de las inundaciones.

La comida supuestamente finalizó a las 17:30, pero Mazón no llegó a la reunión en el CECOPI hasta las 19:30, algo que él mismo achacó al tráfico que había aquella tarde en Valencia: "Cuando fui advertido de que la situación de la presa de Forata se agravaba me desplacé al CECOPI. Por el tráfico se alargó el trayecto. No fue necesario que nadie me pusiera al día".

El retraso en la alerta

Otra de las explicaciones que se echan en falta es por qué la Generalitat tardó tanto en enviar la alerta a la población del riesgo que suponía el temporal, sobre todo, el desbordamiento del barranco del Poyo.

El president basó su intervención en el desconocimiento de este episodio y en la necesidad de obtener respuestas sobre lo acontecido. "Lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención".

Culpó de ello a la Confederación Hidrográfica del Júcar de avisar la misma mañana de la tragedia de descensos de la crecida en el barranco del Poyo: "La Confederación Hidrográfica avisó vía correo electrónico al CECOPI de la crecida, pero es emergencias de la Generalitat la que avisó a los pueblos ribereños del barranco del Poyo con la información que había dado la Confederación", ha explicado. Es a partir de ese momento cuando "la Confederación envió tres correos que indican descensos consecutivos del barranco del Poyo".

Un mensaje en el que Mazón insistió, sobre todo, porque dos horas después el mismo 29 de octubre, el organismo envió "un simple correo electrónico" para informar de la "brutal" crecida que sufría la rambla del Poyo.

No obstante, muchos se preguntan por qué desde el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat tardó tanto en enviar la alerta a la población.