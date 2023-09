¿Me van quitar a mi mascota con la nueva ley de bienestar animal?

La nueva ley de Bienestar Animal entrará en vigor el próximo 29 de septiembre y desde que fue aprobada el pasado mes de marzo, son varios los bulos que están circulando sobre las novedades y cambios para los animales que trae la nueva norma.

Proteger a los animales del maltrato y el abandono sonlos ejes fundamentales de la nueva ley, que endurece las sanciones para quienes lleven a cabo estas acciones.

Además de luchar contra el maltrato y el abandono de los animales domésticos y a las especies silvestres que están bajo el cuidado humano, la norma también promueve la adopción y tenencia responsable. Sin embargo, el texto excluye a los perros de caza y los de otras actividades profesionales de su aplicación.

Uno de los aspectos más comentados desde que se dio a conocer la ley, fueel listado de animales que ya no se podrán tener en casa y las nuevas normas para los dueños de estas mascotas. En torno a este tema existe mucha confusión ya que se han difundido noticias sobre que, a partir de la entrada en vigor de la ley, estará prohibida la tenencia de algunos animales comoconejos, cobayas o periquitos y que incluso el Gobierno podría retirar estas mascotas.

Pues bien, esto es totalmente falso. El director general de Derechos de los Animales, Sergio Torres, aclara a Onda Cero queel listado positivo de animales de compañía aún no está creado y, en cualquier caso, "estas especies sí estarán incluidas en el listado positivo" y podremos tenerlas como animales de compañía.

Qué es el listado positivo de animales de compañía

Tal y como explica Sergio, se trata de "un mecanismo que pone en marcha la Ley de protección animal para unificar todas las actuales listas negativas de animales que ya no son posible tener o comercializar, como por ejemplo las especies exóticas invasora". Así, este listado unifica y establece todas las especies que se podrán tener y comercializar.

El listado se elabora en base al cumplimiento de tres principios fundamentales: que no sean especies que puedan suponer un riesgo para el medio ambiente, la seguridad ciudadana o la salud pública.

"La creación de este listado tiene un plazo de 24 meses desde el momento que la Ley entre en vigor y será absolutamente garantista para proponer, por parte de la ciudadanía, la inclusión de diferentes especies", señala el director general de Derechos de los Animales.

Qué pasa con los animales que no estén en el listado positivo

Las personas que tengan bajo su cuidado a animales que cumplan con los criterios de exclusión del listado positivo de la ley, como serpientes o tarántulas venenosas,tendrán que notificarlo a la Administración y sus dueños no podrán criar con ellos, explica Sergio Torres.

No obstante, no se les retirará, a excepción de algunas especies -como chimpancés o tigres-, que no cuenten un núcleo zoológico habilitado. En esos casos, los animales sí podrán ser trasladados.