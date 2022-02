Vacuna de Pfizer o Moderna: cuál es la dosis de refuerzo más efectiva contra la subvariante BA.2 de ómicron

La variante ómicron del coronavirus ha desbancado al resto de cepas y ya es la dominante en el 90% de los casos notificados desde que se detectase por primera vez el pasado mes de noviembre. ¿Qué se sabe de ella? Que es más contagiosa que sus predecesoras -unas 70 veces más rápido que la Delta o la original de Covid-19-. Sin embargo, no es tan grave como ellas -la mayor parte de los casos notificados lo han pasado con sintomatología leve-.

Sin embargo, hace unas semanas se detectó un sublinaje de ómicron -la BA.2- que está cobrando fuerza y ya está presente en más de 40 países. En Dinamarca y Reino Unido la también denominada 'ómicron sigilosa' ha aumentando mucho en los últimos días y los primeros datos sobre esta subvariante apuntan a una mayor transmisibilidad.

¿La ómicron 'sigilosa' es muy diferente a original?

Entre las características de esta nueva cepa, destacan algunas diferencias con respecto a la variante original. Presenta 40 mutaciones distintas, además de unas cuantas en la espícula, la proteína que el coronavirus usa para entrar en la célula humana. Sin embargo, no cuenta con la mutación característica del gen S, algo que sí encontramos en Ómicron.

¿Es más infecciosa?

En países cuya presencia es cada vez más notable y tienen buena vigilancia, como Dinamarca o el Reino Unido, la BA.2 está aumentando su frecuencia, mostrando que tiene cierta ventaja en la transmisibilidad. Además, un nuevo estudio realizado en Dinamarca junto con el Statens Serum Institut (SSI), la Universidad de Copenhague y la Universidad Técnica de Dinamarca ha revelado este subvariante "es más contagiosa que la cepa original", hasta en un 33%. La investigación se ha realizado en base a los datos de infecciones por Covid-19 en más de ocho mil domicilios del país danés.

El estudio también señala que, en caso de exposición a la variante BA.2, la tasa de probabilidad de infectarse en 7 días aumenta has el 39%. Esto supone un porcentaje superior al de la exposición con la cepa original, que es del 27%.

Otra de las conclusiones de la investigación es que "Ómicron BA.2 posee propiedades inmunoevasivas que reducen aún más el efecto protector de la vacunación contra la infección, pero no aumentan su transmisibilidad de los individuos vacunados con infecciones intercurrentes". Por este motivo, sería necesaria una dosis de refuerzo.

¿Cuál es la vacuna que más protege contra BA.2?

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha recomendado las vacunas de Pfizer y Moderna como las mejores para recibir el refuerzo, aunque hay estudios que indican que la de Moderna sería una de la que más anticuerpos generaría si es usada como refuerzo.

Según estudios del Reino Unido, la pauta inicial de vacunación de dos dosis sólo tiene una media del 13% de eficacia ante la infección por BA.2 pasadas 25 semanas (unos seis meses) desde la segunda inyección. Sin embargo, a las dos semanas de inyectarse la dosis de refuerzo, la eficacia llegaría hasta el 70%.

Otros estudios realizados en Dinamarca aseguran que las personas vacunadas con la tercera dosis tienen menos riesgo de contagio por la subvariante que los no vacunados y asocian la BA.2 a un riesgo de infección mayor para los no vacunados. Estos estudios también corroboran que el riesgo de transmitir el virus en la forma de la subvariante aumenta en los no vacunados.