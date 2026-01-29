Educación

La Universidad de Alcalá escoge a su nuevo rector

Arranca el proceso electoral para elegir el candidato que estará al frente del rectorado de la UAH durante los próximos seis años, y no cuatro, como hasta ahora

Carla Casamayor

Madrid |

La Universidad de Alcalá de Henares da el pistoletazo de salida al proceso electoral para elegir al nuevo rector, que comenzará su cargo en marzo de 2026.

Con estos comicios, se pone fin al mandato de José Vicente Saz, rector actual que ha estado ocho años en el cargo.

Seis años en lugar de cuatro

Estas elecciones incorporan una importante novedad: la persona elegida para el cargo tendrá un mandato de seis y no de cuatro años, como hasta ahora.

Las votaciones están previstas para los días 3 y 10 de febrero (primera y segunda vuelta, respectivamente), según el calendario electoral aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAH.

Así, quienes quieran postularse al cargo podrán presentar sus candidaturas entre el 9 y el 12 de febrero, y podrán desarrollar sus campañas electorales del 19 al 27 del mismo.

Votación entre los colectivos universitarios

El próximo rector o rectora será elegido mediante voto ponderado de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

  • personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor: 51%
  • profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad, profesorado contratado sin vinculación permanente, doctor y no doctor, incluido el interino: 12%
  • ayudantes, becarios/as, y personal contratado para investigación: 2%
  • estudiantes: 25%
  • personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS): 10%
