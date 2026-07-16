La Unión Europea de Radiodifusión publica una guía contra la sexualización en el atletismo femenino

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), en colaboración con la Federación Europea de Atletismo, ha publicado una guía que busca transformar las retransmisiones televisivas de las competiciones de atletismo femenino. El objetivo principal es priorizar el rendimiento deportivo y evitar enfoques que resalten la apariencia física o fomenten la sexualización de las atletas.

Entre las recomendaciones del documento destaca la necesidad de evitar primeros planos innecesarios, cámaras situadas en posiciones excesivamente bajas que pueden captar imágenes sugerentes, o repeticiones a cámara lenta que no aporten valor técnico y contribuyan a la citada sexualización.

El director ejecutivo de Deportes de la UER, Glen Killane, ha señalado que esta problemática, derivada a menudo de los ángulos de cámara y de las decisiones de edición, "sigue siendo una preocupación importante en muchas retransmisiones deportivas".

Para la organización, las coberturas deben centrarse en aspectos esenciales como el rendimiento, la técnica y la capacidad de las atletas para conseguir sus resultados. De manera específica, el documento incide en la retransmisión de disciplinas como el salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud y las carreras en pista.

Por su parte, el presidente de la Federación Europea de Atletismo, Dobromir Karamarinov, ha afirmado que esta guía constituye "un paso crucial" para eliminar las "representaciones perjudiciales de las mujeres en nuestro deporte", con el fin de mantener "el más alto nivel de narrativa y de excelencia técnica".

El documento ha sido elaborado con la participación de atletas en activo y retiradas, entre las que destacan la pertiguista británica Holly Bradshaw, la saltadora de longitud serbia Ivana Španović y la saltadora de altura croata Blanka Vlašić.