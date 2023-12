La Unión Europea propone que los jóvenes de 17 años puedan conducir: estas son las condiciones

Los países de la Unión Europea han acordado hoy que los menores de 17 años puedan empezar a conducir siempre y cuando lo hagan acompañados de un adulto, mayor de 24 años y que posea el carnet de conducir desde al menos cinco años. Pese a que los ministros de Transporte han pactado esta medida durante una reunión en Bruselas, la normativa final aún tiene que negociarse con el Parlamento Europea. La conducción acompañada ya se aplicó en Francia y Alemania en 2011.

No obstante, la norma apunta que sólo se podrá conducir un vehículo con 17 años en el mismo país donde se ha obtenido el permiso y no en el resto de los Estados miembros. Otro de los puntos que han pactado es que la retirada del permiso de conducir en un Estado miembro implique de manera automática que no pueda circular en ningún país de la Unión Europea.

Hasta ahora la legislación sólo contemplaba infracciones como exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Bruselas quiere que se extienda también a casos en los que no se mantenga la distancia de seguridad, adelantamiento peligroso, conducción en sentido contrario o el uso de vehículos sobrecargados.

Otra de las reglas que han determinado los 27 es la rebaja de la edad de conducción de los camiones de los 21 a los 18 con varias excepciones. Así, sólo afectaría a camiones de bomberos, los utilizados para el mantenimiento del orden público y los que se someten a pruebas en carretera para su reparación o mantenimiento.

Actualización de las normas de descanso de los conductores de autobús

Los ministros de Transporte también han adoptado un enfoque común sobre la actualización de los tiempos de descanso de los conductores de autobuses turísticos.

Sugieren que se pueda sustituir el descanso mínimo de 45 minutos, por paradas de 15 minutos repartidas en periodos de conducción de cuatro horas y media.

El ministro de Transporte español, Óscar Puente, ha declarado que una vez se adopten las nuevas normas sobre pausas mínimas y periodos de descanso para los conductores de autobuses, "garantizarán mejores condiciones de trabajo para ellos y garantizarán viajes por carretera más seguros para los turistas de toda Europa.