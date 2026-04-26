UGT y CCOO defienden la regularización de migrantes y cargan contra la extrema derecha: "Hoy los derechos conquistados están en peligro"

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) y Pepe Álvarez, secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT) han pasado por los micrófonos de Julia en la onda en vísperas del 1 de mayo. Ambos afrontan su último mandato después de años al frente de los sindicatos con más representación en España.

En palabras de Unai será un "grito por el aumento de los salarios, el derecho a la vivienda y la paz". Aunque habrá manifestaciones por toda España, el acto central será en Málaga, y esperan que haya "una respuesta masiva en las calles. Han elegido esta ciudad porque el problema de la vivienda se muestra "en toda su crudeza" y ha dejado claro que no tiene nada que ver con las próximas elecciones de Andalucía del 17 de mayo, porque habían tomado la decisión antes.

Según Álvarez, "Málaga tiene unas características especiales". Es una ciudad media, con un volumen "altísimo" de trabajadores temporales, mucha industria tecnológica... "A mí lo que me sorprende es que a alguien le moleste que la hagamos allí. ¿Qué tienen que ocultar para que no quieran que los sindicatos vayamos a celebrar este día a Andalucía?"

El estado de salud actual de los sindicatos y los intentos de desprestigio

El problema de la vivienda va unido al del salario, porque "mucha gente dice que no le llega" y esto es porque "el precio de la vivienda no hay quien lo aguante", en palabras del secretario de UGT. También va relacionado con la creciente privatización de la sanidad, porque muchas personas se ven obligadas a contratar un seguro privado para ser atendidas, o el de la educación, con cada vez más chavales estudiando en universidades privadas porque las plazas en las públicas son menores.

Sobre el estado de los sindicatos actualmente, Unai Sordo ha asegurado que su salud es "buena", porque "pocas veces" en la historia se han elegido tantos representantes sindicales en las empresas, mientras que Álvarez ha señalado que están "en un proceso de crecimiento".

Sin embargo, ha habido momentos en los que se ha intentado destruir la reputación de los sindicatos. En concreto, a finales del siglo XX hubo un "salto adelante del modelo de globalización que produjo mucha tensión en las clases trabajadoras", según Sordo, que trajo consigo la "precarización en la contratación o los falsos autónomos".

Además, siempre se ha hablado de quienes trabajan en los sindicatos como "holgazanes o vagos". Pepe Álvarez ha defendido el trabajo de los delegados porque muchas veces se juegan su futuro y se ponen en riesgo, pero lo hacen convencidos de dejar un futuro mejor.

Sober la regularización de migrantes

Aun así, han señalado que la situación en España actualmente ha dado un giro. Cuando acabó el franquismo se pretendía que España compitiera con el resto de países con salarios bajos y bajos costes laborales. Si bien, en la actualidad, esto está cambiando, por ejemplo, con la reducción a la mitad de la temporalidad, el incremento del SMI un 66% más, los ERTES... "Tenemos más gente trabajando que nunca", ha sentenciado Sordo.

Sobre la situación actual que viven los jóvenes y la guerra generacional contra los 'boomers', a los que muchos culpan de haberles dejado una mala herencia -laboralmente y socialmente hablando- Pepe Álvarez ha explicado que todo forma parte de un intento de "individualizar la sociedad" e intentar impulsar una "competitividad salvaje" y que los trabajadores no se sindiquen ni se muevan.

Ha apuntado directamente a las extremas derechas, que son las que intentan que la gente piense que "tu problema es el inmigrante pobre que viene y te va a quitar el trabajo y amenaza tu seguridad", o que la gente pierda la confianza en todo aquello que tenga que ver con los sindicatos o poner "a la misma altura a cualquier bocachancla que escribe estupideces en redes sociales que a una redacción que jerarquiza un trabajo informativo".

Ambos han defendido la regularización masiva de migrantes porque se necesita "mano de obra y trabajadores que puedan acceder a los puestos de trabajo que hay que cubrir".

Sobre si habrá un futuro gobierno nacional de PP y Vox

Así las cosas, ha lamentado que "hoy los derechos conquistados están en peligro" y que este enfrentamiento entre abuelos y nietos por los salarios y las pensiones tiene como objetivo desviar la atención de lo realmente importante. "La riqueza no se está distribuyendo. No es quitarle la pensión a tu abuelo, es repartir los grandísimos beneficios que tienen las empresas", ha declarado el secretario general de UGT.

Sobre la prioridad nacional, la cláusula del acuerdo de PP y Vox en Extremadura, el secretario general de CCOO lo ha calificado de "desastre" y ha cargado directamente contra el PP por dejar entrar en la conversación pública "conceptos neofascistas". En cuanto a un posible gobierno de PP y Vox en la próxima legislatura, Sordo ha avisado del "riesgo de cazar la piel del oso antes de cazarlo" y que el PP lo tiene difícil debido al rumbo que está tomando.

"El jugador del Real Madrid, Juanito, dijo que 90 minutos en el Bernabéu son 'molto longo'. Queda un año, todavía hay partido, las cosas cambian mucho en cuestión de meses. Hay que ver cómo evolucionan muchas variables de política internacional, de política nacional".