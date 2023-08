Turistas extranjeros eligen los 10 platos españoles que menos les gusta

El medio TasteAtlas ha elaborado una lista de los platos españoles que menos valoración han obtenido por parte de los extranjeros. Para ello los usuarios han votado hasta el 03 de agosto de 2023. Se han registrado 12.622 valoraciones, de las cuales 9.631 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Explican que su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo en los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre los platos que no ha probado.

De la quema se salvan grandes clásicos como la paella, la fabada, el cocido, el pan tumaca o postres como el arroz con leche. Probablemente de haber sido incluidos, había riesgo de iniciar una ruptura de relaciones internacionales por lo que nos alegramos de que no sea así. Sin embargo, otros platos no han sido tan afortunados y seguramente a muchos no les guste el veredicto.

El dudoso honor de ocupar el peor puesto con un 2,3 de nota sobre 5 es para los hojaldres de Astorga. Explican que es "un dulce tradicional español originario de la localidad de Astorga, de ahí el nombre. Para preparar este snack se corta la hoja de hojaldre en rectángulos con agujeros en el centro. La masa se cuece en el horno durante unos 10 minutos y luego se sumerge en almíbar caliente. El jarabe generalmente consiste en agua, azúcar, miel y jugo de limón. Los hojaldres de Astorga se sirven a menudo para el desayuno o como merienda junto con el té o el café". Suena apetecible pero no ha sido suficiente para nuestros visitantes que se decantan por otras opciones.

La lista completa de los 10 platos peor valorados es la siguiente: