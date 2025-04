Trucos para aprovechar los restos de la nevera y reducir desperdicios

Pese a que los nuevos frigoríficos sean modernos, eficientes y estén cuidadosamente diseñados, el científico del comportamiento de la Universidad de Columbia Británica, Jiaying Zhao, apunta a que todos presentan el mismo defecto.

Zhao explica que si se ordena la nevera tal y como lo diseñaron sus creadores, la fruta y la verdura se colocará en los cajones y los productos más perecederos en la parte trasera del estante inferior, donde la temperatura es más baja. De esta manera, es probable que se dejen olvidados, hasta que ya sea demasiado tarde.

"El frigorífico no está diseñado teniendo en cuenta el comportamiento humano", aclara y añade que "la mente humana tiene una capacidad limitada y que una de ellas es ojos que no ven, corazón que no siente". Por ello, agrega que cuando no vemos un alimento, lo olvidamos y eso conlleva al desperdicio de alimentos.

Feng Shui con la nevera

Zhao trae una solución sencilla: hacer feng shui con la nevera. Esto implica redirigir el flujo de atención, reorganizando los alimentos de modo que los más perecederos sean lo más visibles. Asegura que "las pruebas de la ciencia del comportamiento demuestran que algunos de los cambios más pequeños producen los mayores impactos".

Según el Ministerio de Agricultura en 2021 se desecharon en España 1,2 millones de toneladas de alimentos. Cada ciudadano tiró de media a la basura 28,21 kilos/litros de comida en el año.

Colocar los alimentos perecederos en las puertas de la nevera

Zhao propone que demos una vuelta a la organización de la nevera a la que estamos acostumbrados. Así, colocaremos los alimentos perecederos en las puertas y lo más duraderos, como lo botes de kétchup, mayonesa y mostaza, en los cajones.

No obstante, Zhao ha recibido críticas ante este feng shui del frigorífico, porque muchas personas están preocupadas de que sus verduras se marchiten más rápido en la puerta, lejos del fresco. A su parecer, es necesario elegir entre alargar la vida de los productos o aumentar las posibilidades de acordarse de comerlos.

Además, añade otro truco: guardar las verduras en recipientes herméticos donde se mantendrán más frescas, como en el cajón de las verduras.

La estrategia de: primero en entrar, primero en salir

Esta estrategia de organización es la que utilizan las empresas y almacenes para gestionar su inventario. Así, colocan los alimentos más antiguos en el centro de la nevera, en vez de que se vayan colocando poca poco en rincones olvidados. De esta manera, los nuevos irán directamente al fondo y poco a poco se irán yendo hacia delante según se vayan comiendo los primeros.

Apunta como importante colocar en primer plano la carne cruda, los productos agrícolas y los lácteos que se están haciendo viejos. Para Zhao la gran ventaja es evitar que se acumulen alimentos mohosos en el fondo de las estanterías o de los cajones.