Tres restaurantes españoles entre los cinco mejores del mundo: esta es la lista completa

Valecia acogió la vigésimo primera edición de los "The World's 50 Best Restaurants" en una gala donde se reúne lo mejor de la gastronomía mundial. España volvió a brillar, una vez más, en este ranking de mejores restaurantes incluyendo en el top 50 a seis establecimientos.

Entre los primeros cinco puesto de la lista de mejores restaurantes se encuentran cuatro establecimientos españoles. Además, el cocinero Andoni Luis Aduriz fue galardonado con el premio "Icon Award".

'Central', mejor restaurante del mundo

El restaurante peruano 'Central' se convirtió en el número 1 de la lista "The World's 50 Best Restaurants", es decir, en el mejor restaurante del mundo. Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, 'Central' pasa de la segunda a la primera posición de esta lista.

Central sustituye en esta posición al danés Geranium, que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama "Best of the Best" de antiguos restaurantes número 1, donde ya estaban los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

Tres españoles en el 'top 5'

Los restaurantes españoles han triunfado una noche más dentro de la gastronomía mundial. Entre los cinco primeros puestos de la lista de mejores restaurantes se encuentran cuatro de nuestros restaurantes.

Disfrutar (Barcelona), número 2

DiverXO (Madrid), número 3

Asador Etxebarri (Atxondo -País Vasco-), número 4

Lista completa de los mejores restaurantes del mundo