Tres mujeres acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual

Tres mujeres aseguran haber sufrido violencia sexual por parte del director de cine español, Carlos Vermut, entre mayo de 2014 y febrero de 2022, según denuncian en una investigación publicada por el diario El País este viernes.

Explican las mujeres que el cineasta, ganador en 2014 de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián por 'Magical Girl', se aprovechó de su reconocimiento y posición en el mundo del cine para agredirlas y tener relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron.

Primer testimonio: Mayo de 2014

El primer testimonio que recoge la investigación de El País data del 8 de mayo de 2014, cuando una mujer quedó con un amigo para ir a una fiesta de la industria del cine en un pub de Malasaña.

Allí coincidió con Vermut y otros cineastas y asegura que empezaron a tontear: "Me impresionó que se fijase en mí, yo lo admiraba mucho". Explica que fueron a casa de la mujer y que allí el cineasta se tiró encima de ella, inmovilizándola: "Se tiró encima de mí, empezó a estrangularme, yo empecé a darle patadas. Él se apartó y me dijo 'Yo no me lo merezco'. Yo estaba muy descolocada y no sé por qué, le dije 'Vale, perdona, perdona', y volvió a hacer lo mismo, con la misma violencia. Yo no me pude mover porque me placó".

El País ha confirmado que al menos 17 personas -entre ellas, productores, actrices, directores y periodistas especializados- tenían constancia del relato de la mujer. Fuentes consultadas por el medio han dicho que decidieron esperar a que ella pusiera la denuncia y la animaron a hacerlo, otras no la creyeron y otras no recuerdan por qué callaron.

Segundo testimonio: Mayo de 2016

Una mujer de 21 años recibió un mensaje de Vermut para ir juntos a tomar algo a las Fiestas de San Isidro de Madrid. Se habían conocido en unas charlas de cine a las que el director había acudido en la universidad en la que la joven estaba a punto de graduarse. Primero tuvieron un contacto profesional por mail y luego más personal por móvil.

Después de ese día, los contactos entre ambos por el móvil se incrementaron y un día Vermut la invitó a ir a su casa a analizar juntos 'Diamond Flash', la ópera prima del cineasta. Ella aceptó y cuando terminó la película, según el testimonio de la joven, él se lanzó sobre ella y le metió la mano entre sus pechos y tiró rompiéndole el sujetador: "Me quedé tan quieta, no sabía qué hacer, él lo notó y dijo: '¿Te pasa algo?'". Ella contestó que no entre titubeos: "Fue instintivo, me quedé quieta".

Asegura que él se levantó y empezó a gritar, se fue a su habitación, abrió el portátil y empezó a chatear con otra chica para quedar, "lo sé porque yo fui, me acerqué un poco y lo vi". El último contacto entre ambos se produjo por mail. Él la escribió preguntando qué tal estaba, "como si no hubiera pasado nada". Ella le dijo: "Bien, pero no quiero hablar ya contigo". Ahí terminó su relación y poco después, ella se dio cuenta de que él la había bloqueado en WhatsApp.

Tercer testimonio: finales de 2019 hasta febrero de 2022

Carlos Vermut conoció a la tercera mujer, de 26 años, a finales de 2019 en una comida informal. Esa noche mantuvieron relaciones, el primero de varios encuentros "con una violencia" que afirma, no consintió.

Después de conocerlo, su empresa se encargó del proceso de una de sus películas y entró en un equipo para trabajar para él. La relación personal continuó a la par que la laboral. Asegura que los encuentros personales continuaron y que ella entró en una espiral violenta de la que no sabía cómo escapar sin salir perjudicada.

Incluso, la mujer describe cómo un día fue encerrada en su casa: "Cuando nos fuimos a la cama, se quedó dormido, me sentía mal y no podía estar ahí a su lado", así que se levantó, se vistió y trató de escapar, pero cuando llegó a la puerta, Vermut se puso delante y no la dejó salir, "no puedes dejarme sólo", le dijo. Ella volvió a meterse en la cama porque tenía mucho miedo. A la mañana siguiente, cuando salió de la casa, él la escribió para dar por terminada la relación.

Carlos Vermut da su versión sobre lo sucedido

El País ha hablado hasta en tres ocasiones con el cineasta para pedirle su versión sobre los hechos acontecidos. Respecto al primer episodio, el cineasta niega "haber llegado a un punto en el que una persona esté forcejeando" y reconoce que ha "estrangulado a personas, pero de manera consentida", "no lo estoy negando", explica. "Honestamente, no tengo conciencia de que alguien me dijese que no quería tener sexo conmigo y seguir teniéndolo", asegura.

"Jamás le he arrancado una prenda a nadie para tener relaciones sexuales", asegura el director ante las preguntas por el segundo testimonio. Y añade: "Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual. A lo mejor me acerco a ella, le puedo tocar los pechos, y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto".

Sobre el tercer testimonio, el cineasta afirma que nunca ha tenido la "necesidad de agredir a nadie" ni le excitan este tipo de prácticas "en cuanto a esa otra persona no le esté excitando". Preguntado si ha percibido que una de sus parejas estuviera asustada, lo niega y dice: "Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar la relación. Y a lo mejor no lo transmite de una manera en la que la otra persona lo pueda entender. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, puede sentir miedo a agravar la situación. Imagina que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar, quieres decirlo pero a lo mejor no quieres ponerte tan tajante como para que sientas que la otra persona se va a enfadar más, ¿sabes? O que vas a generar que la situación empeore".