Trabajo multa con 7.500 euros a un panadero catalán por una oferta de empleo "discriminatoria"

Gerard es un panadero catalán que puso una oferta de trabajo el pasado mes de abril para su establecimiento, 'Pa Artesà del Vallés', ubicado en Barcelona. En el anuncio, se podía leer que se buscaba un "maestro pastelero", acompañado de un número de teléfono al que tenían que llamar los "interesados".

"Busquem personal per dependentes per a les nostres botigues" ("Buscamos personal para dependientas para nuestras tiendas"), era el texto en catalán que seguía a la oferta, en este caso para las "interesadas".

El anuncio le ha costado al panadero una multa de la Inspección de Trabajo de Cataluña, que ha sancionado a Gerard con 7.501 euros al considerar que la oferta es sexista y se remite a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En concreto, al artículo 16.1c del Real Decreto Ley 5/2000, que define como infracciones "muy graves" aquellas que piden datos de "carácter personal en procesos de selecciones".

Dicha normativa también afirma que serán muy graves las condiciones que "mediante publicidad, difusión o cualquier otro medio, constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo". Además, se recoge que las infracciones de este tipo pueden ascender hasta los 30.000 euros, siendo la de 7.501 la mínima posible en este supuesto.

Las explicaciones del panadero sobre la oferta de empleo

En declaraciones a La Razón, Gerard afirma que no merece la sanción y que la recurrirá. "Buscaba la titulación concreta, no el género. Creo que no merecemos la sanción, la vamos a recurrir y a luchar porque no somos machistas. Pienso que es un malentendido por parte de la Inspección de Trabajo".

El panadero también ha señalado que en el otro cartel en catalán hubo un "error de traducción" al poner "dependientas" en lugar de "dependientes".