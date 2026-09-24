Todo lo que se sabe de la muerte del arquitecto Josep Juanpere: detienen en Madrid a su pareja

Siguen las incógnitas que rodean la muerte de Josep Juanpere i Miret, arquitecto de 72 años que fue hallado muerto en su segunda residencia el pasado 26 de diciembre de 2026.

El cuerpo del hombre fue encontrado en el domicilio ubicado en el núcleo de Baqueira, perteneciente al municipio de Naut Aran, en Lleida. El arquitecto se encontraba pasando las vacaciones de Navidad junto a su pareja cuando sucedió el trágico desenlace.

El giro que pone patas arriba el caso

Todo hacía indicar que su muerte se produjo por causas naturales, aunque en los últimos días se ha producido un giro total en el caso con la detención de la pareja de Josep Juanpere.

Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo la detención en Madrid y pese a que el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones, surgen dudas sobre la posible vinculación de la mujer detenida con el suceso.

El juzgado de Instrucción de Vielha instruye la causa después de abrir la investigación, aunque por el momento no ha trascendido el delito o acusación que se le imputa a la pareja del arquitecto.

Mientras pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja en la residencia de la Val d'Aran, dos días antes de fallecer, el día 24 de diciembre, Josep Juanpere acudió al Hospital de Vielha al encontrarse mal, aunque abandonó dichas instalaciones el día después.

El día 26, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del arquitecto, horas después de que ni él ni su pareja contestasen a las llamadas. Ella también se encontraba en la casa, aunque las primeras hipótesis pasaban por una muerte natural debido a un fallo cardíaco.

Según afirma el diario ABC, el entorno del arquitecto notó un distanciamiento mayor al habitual en los últimos meses, en un principio justificado por el descanso al jubilarse de la empresa que dirigía (GCA Architects).

"Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones", ha avanzado la policía catalana en su cuenta de X.