Tini despide a su padre antes de su boda con De Paul tras descubrir que no controla su patrimonio

La artista argentina Martina Stoessel, más conocida como Tini, ha roto su relación profesional con su padre, Alejandro Stoessel, después de 15 años trabajando juntos. La cantante habría descubierto, tras encargar una auditoría sobre la gestión de su patrimonio, que no tenía participación ni control sobre algunas de las sociedades encargadas de gestionar sus ingresos derivados de su música, su imagen y sus contratos comerciales. La fortuna generada durante su carrera se estima en torno a los 70 millones de dólares.

Según han explicado varios medios argentinos, uno de los episodios que habría hecho saltar las alarmas se produjo cuando la cantante intentó realizar una compra y su tarjeta fue rechazada. Al consultar la situación, habría descubierto que tenía un límite para utilizar su propio dinero. Fue entonces cuando, según estas informaciones, su pareja, el futbolista Rodrigo de Paul, le habría recomendado revisar cómo se estaban gestionando sus cuentas y su patrimonio.

La famosa pareja, que confirmó públicamente su relación en abril de 2022, se encuentra actualmente trabajando en los preparativos de su casamiento, que está previsto para celebrarse el 19 de diciembre de 2026 en un lugar exclusivo en la ciudad de Buenos Aires.

El conflicto familiar habría provocado también un distanciamiento entre Tini y sus padres, aunque ninguno de los implicados se ha pronunciado públicamente para confirmar las informaciones.

Una auditoría para revisar la gestión de su patrimonio

Tini habría encargado una auditoría después de poner fin a la relación profesional con su padre. La revisión tenía como objetivo conocer cómo se habían gestionado durante años los ingresos generados por su carrera y qué sociedades estaban detrás de sus contratos y derechos.

Según las informaciones publicadas en Argentina, la auditoría habría revelado que la cantante no figuraba como propietaria ni tendría participación en varias de las sociedades que recibían los ingresos vinculados a su actividad profesional. Alejandro Stoessel habría sido quien gestionaba estas estructuras durante los años en los que ejerció como representante de su hija.

La cifra que se encuentra en el centro de la polémica ronda los 70 millones de dólares, aunque se trata de una estimación difundida por diferentes medios y no de una cantidad confirmada por la artista o su equipo. Entre los datos que han trascendido también se encuentra el de su gira 'FUTTTURA', que habría generado alrededor de 43 millones de dólares, de los que Tini habría recibido una cantidad muy inferior, según informaciones recogidas por EFE.

El episodio de la tarjeta que habría destapado el conflicto

Una de las versiones más repetidas sobre el origen de las sospechas apunta a una compra que Tini habría intentado realizar en una tienda. La tarjeta de la cantante fue rechazada y, al consultar el motivo, habría descubierto que tenía un límite de gasto establecido sobre sus cuentas.

Según los medios argentinos, la artista habría tenido un límite de alrededor de 5.000 dólares mensuales en algunas de sus tarjetas. El episodio habría provocado que comenzara a cuestionarse quién tenía realmente el control de sus recursos económicos y cómo se estaban administrando los ingresos generados durante sus años de carrera.

De 'Violetta' al éxito internacional

Tini comenzó su trayectoria artística desde muy pequeña y alcanzó la fama internacional con 14 años, cuando se convirtió en la protagonista de 'Violetta', la serie de Disney que la llevó a recorrer escenarios de Europa, Asia y América.

Durante esos años, Alejandro Stoessel ejerció como representante de su hija y participó en la gestión de su carrera. El productor argentino, de 68 años, cuenta además con una amplia trayectoria en la televisión de su país y estuvo relacionado con producciones.

La relación entre ambos había quedado reflejada públicamente en numerosas ocasiones, especialmente a través de las redes sociales y de la música de Tini. Uno de los ejemplos más conocidos es la canción 'Pa', que la cantante dedicó a su padre y en la que hablaba de su vínculo con él.

Ahora, sin embargo, la relación profesional entre ambos ha terminado y, según las informaciones publicadas en Argentina, el conflicto económico habría provocado también un importante distanciamiento personal. Ni Tini Stoessel ni Alejandro Stoessel han confirmado públicamente las acusaciones relacionadas con la gestión del patrimonio.