The Wall Street Journal compara Madrid y Barcelona y saca una llamativa conclusión: "No hay comparación"

The Wall Street Journal ha publicado una revisión sobre el libro "Madrid: A New Biography" de Luke Stegemann, y elabora un análisis sobre la evolución de Madrid, en el que destaca su relevancia histórica, cultural y cosmopolita. Y en el artículo, tras valorar aspectos de la capital señalan que "no hay comparación" entre Madrid y Barcelona en cuanto a su peso actual como la ciudad más importante de España. Subrayan el declive que ha experimentado Barcelona en los últimos años, que deja a Madrid unos peldaños por delant.

Madrid: capital de la reinvención

En su artículo titulado 'Madrid’ Review: Capital of Reinvention', el Wall Street Journal elogia la riqueza histórica de la ciudad y su capacidad para adaptarse y reinventarse a lo largo del tiempo. Todo ese compendio histórico hace que definan a Madrid como una de las ciudades más cosmopolitas de Europa.

La publicación destaca cómo Stegemann, un historiador cultural australiano y "madrileño honorario", aborda con maestría la biografía de esta ciudad, señalando que Madrid, "impregnada de más de mil años de cultura e historia", sigue siendo "en gran parte desconocida" y "subestimada" dentro del panorama europeo. A través de su narración, el autor presenta a Madrid no solo como una urbe vibrante, sino también como un espacio que ha jugado un rol fundamental en la transición democrática de España tras la dictadura de Franco.

El legado cultural y artístico

Uno de puntos más fuertes de Madrid que resalta el artículo es el Prado, el prestigioso museo fundado en 1819, que personifica el espíritu cultural y artístico de la ciudad. A través de sus galerías, Madrid proyecta una imagen de esplendor y creatividad que ha sido un imán para los amantes del arte. El artículo enfatiza que, aunque España perdió gran parte de su imperio durante el reinado de Fernando VII, su capital ha sabido mantener su relevancia cultural y social, consolidándose como un centro neurálgico de la cultura europea.

De la posguerra a la Movida

El artículo también dedica atención a la dictadura de Franco y su impacto en la ciudad. "La historia de Stegemann se desarrolla durante la Guerra Civil española, con un Franco sin sentido del humor, a su manera tan adusto como cualquiera de los comunistas ortodoxos que tanto odiaba", relata el texto. Este periodo oscuro dejó a Madrid exhausta, pero fue la misma ciudad la que, tras la muerte de Franco en 1975, lideró la transición de España hacia la democracia.

Durante la "Movida madrileña", un movimiento cultural que emergió en los años 80, Madrid recuperó su vitalidad creativa. Personajes como Pedro Almodóvar fueron parte de esta efervescencia cultural, que convirtió a la capital en un referente de libertad y expresión artística.

Madrid vs. Barcelona

The Wall Street Journal aborda la rivalidad entre Madrid y Barcelona. A lo largo de los años, Barcelona ha sido considerada una de las ciudades más importantes de España, tanto a nivel cultural como turístico. Sin embargo, el artículo señala que, en estos momentos, la Ciudad Condal ha experimentado un declive significativo debido al "provincialismo enano de los separatistas catalanes". Según el diario, el movimiento independentista ha limitado el potencial de Barcelona, afectando su estatus como una ciudad cosmopolita de gran peso.

En contraste, Madrid se destaca por su apertura, dinamismo y capacidad para atraer talento y capital internacional. En palabras del Wall Street Journal, "con el declive de Barcelona como ciudad seria, Madrid no ha tenido rival para el título de ciudad más cosmopolita y de mayor peso de España".