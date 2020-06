Simón, sobre el uso de la dexametasona: "Confirma las hipótesis de reducción de letalidad, pero hay que ser prudentes"

El director del CCAES ha reiterado que la situación de España con el coronavirus es "muy favorable" y ha señalado que casi la mitad de los nuevos casos que detectan son asintomáticos: "Entre el 40% y el 45% de los casos que se diagnostican ahora son casos asintomáticos".

Sobre el estudio que afirma que la dexametasona reduce la mortalidad en los enfermos más graves, Simón ha pedido prudencia al tratarse de un solo estudio: "Esto confirmaría las hipótesis e incita a utilizarlo más, pero insisto en que tenemos que ser prudentes. En ciencia, los resultados de un único estudio no suelen ser suficientes para garantizar los resultados".

Además, Simón ha comentado la posibilidad de realizar test en origen a los viajeros que se desplacen hasta España: "Este tipo de test podría identificar algunos casos, pero no evitará la mayoría de ellos. No sé si se implantará ni tampoco podemos imponer una medida que en otro país no se impone".

Una posible segunda ola del coronavirus entra dentro de las hipótesis de los científicos, a las que Simón se ha referido: "Todos tenemos la hipótesis de una posible ola en el otoño que viene y ya trabajamos en esa posibilidad. La otra hipótesis es que nos relajemos en las medidas. Podría pasar y está un poco en manos de todos que no suceda este verano".

Por último, ha señalado que siguen haciendo un esfuerzo en la recopilación de datos, con la cifra del total de fallecidos nuevamente congelada: "Podríamos cerrar todos los datos esta semana, estamos haciendo un esfuerzo importante".