Selectividad 2026: las universidades endurecen las medidas para pillar a los estudiantes tramposos

El sector educativo se prepara para un cambio en la vigilancia de las pruebas de acceso a la universidad. Ante el auge de los métodos para copiar en los exámenes, que ahora engloban la inteligencia artificial y dispositivos electrónicos casi invisibles, las instituciones universitarias han comenzado a blindar las aulas con mayores protocolos. En el programa 'Por Fin' de Onda Cero, presentado por Jaime Cantizano, han abordado este asunto donde los tertulianos han analizado cómo la irrupción de herramientas digitales ha obligado a profesores a recuperar métodos tradicionales.

De cara a las convocatorias de 2026, que comienzan generalmente la primera semana de junio, Galicia, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón implantarán sistemas capaces de localizar dispositivos ocultos como nanopinganillos o gafas inteligentes. Otras autonomías (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y País Vasco) aplicarán estas medidas en futuras convocatorias. Estos nuevos protocolos lo que harán es transformar las aulas en espacios de alta vigilancia con similitudes a los controles aeroportuarios.

Paralelamente, tal como han comentado en Por Fin, el profesorado está impulsando un retorno a los 'exámenes de antes' donde los test orales y el uso exclusivo del papel buscan frenar el impacto de la IA en las aulas.

Vigilancia en la PAU: de los nanopinganillos al rastreo de frecuencias

El perfeccionamiento de la tecnología para copiar en los exámenes ha llevado a las instituciones a elevar la alerta. Entre los métodos más detectados se encuentran los nanopinganillos (auriculares casi invisibles que permiten recibir respuestas del exterior) que suelen complementarse con micrófonos ocultos o cámaras diminutas, así como herramientas IA capaces de resolver los ejercicios en segundos. Entre otros, se han detectado también calculadoras con acceso a internet.

Es por eso que, para combatir estos 'fraudes', las universidades han endurecido sus normativas. Se ha prohibido el acceso con móviles o relojes inteligentes. Los examinadores también podrán comprobar qué gafas o audífonos son elementos reales, es decir, que no sean dispositivos fraudulentos como pinganillos o cámaras. Además se rastrearán las frecuencias en todas las sedes y habrá un despliegue de detectores e inhibidores para localizar señales electromagnéticas sospechosas. El objetivo de estas medidas es interceptar aparatos de comunicación que, a simple vista, no se aprecian.

La 'lucha' contra el uso de la IA para copiar en los exámenes está rescatandoformatos de evaluación más personales en los centros. Como han comentado en el programa de Jaime Cantizano, se está priorizando los exámenes en papel frene a los dispositivos tecnológicos, incluso se contempla el regreso a los exámenes orales con el objetivo de mostrar la capacidad crítica del alumno.

Las autoridades universitarias han afirmado que se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos. En el posible caso que algún alumno pueda hacer uso de estos sistemas, se procederá a la anulación completa de la PAU.