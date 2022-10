Sanidad rectifica y aprueba dos medicamentos para el cáncer de mama que había rechazado por ser demasiado caros

El Ministerio de Sanidad rectifica y solo una semana después incluye de nuevo en el catálogo de medicamentos financiados por el sistema público de salud dos fármacos contra el cáncer. Se tratan de dos medicamentos prometedor para mujeres con cáncer de mama agresivo.

"El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en este grupo. Se estima para 2022 una incidencia de 34.000 nuevos casos y más de 6.600 muertes debidas, principalmente, a la progresión de la enfermedad", según indica Sanidad.

Fueron rechazados por ser muy caros

La decisión de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios causó un gran revuelo entre las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes de no incluir dentro del catálogo estos fármacos que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) autorizó hace ya más de un año.

El diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero denunció a través de su cuenta de Twitter que a pesar de la alta eficacia del medicamento contra el cáncer de mama agresivo, fue rechazado por su alto coste, según argumento el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria.

"Confieso que me he quedado helado con esta respuesta. Pregunté por la introducción en el Sistema Nacional de Salud de un medicamento eficaz para el cáncer de mama metastásico. Me contestan que es demasiado caro, que no nos lo podemos permitir", explicó Cambronero adjuntando el comunicado del Gobierno en el que se rechazaba este fármaco.

Según la respuesta del Ejecutivo, se "acordó la no inclusión en la prestación farmacéutica del SNS, considerando criterios de racionalización del gasto público y el alto impacto en el presupuesto del SNS".

Unas 2.000 pacientes al año se verán beneficiadas

Sin embargo, en la reunión mantenida esta semana se ha levantado el veto. Por lo que se incluye estos fármacos del que se verán beneficiadas aproximadamente unas 2.000 pacientes al año con cáncer de mama metastásico y que tengan pocas posibilidades de tratamiento.

Los dos fármacos incluidos son:

Enhertu: indicado para cáncer de mama HER2-positivo no resecable o metastásico que han recibido una o más pautas previas dirigidas a HER2.

indicado para que han recibido una o más pautas previas dirigidas a HER2. Trodelvy: indicado para el cáncer de mama triple negativo irresecable o metastásico que hayan recibido dos o más tratamientos sistémicos previos, uno de los más mortales.

El fundador y director del International Breast Cancer Center, Javier Cortés, nombrado número uno del mundo como experto en cáncer de mama HER2+ y cuarto máximo experto mundial en el cáncer de mama en el ranking americano de excelencia médica Expertscape, ha confirmado a Onda Cero que el medicamento Enhertu es "lo más eficaz jamás visto" para tratar el cáncer de mama HER2- positivo.

Por ello, el oncólogo denuncia la demora del Gobierno en aprobar estos medicamentos, ya que el principio activo del Enhertu, el deruxtecan, fue aprobado por la EMA en enero 2021 y el del Trodelvy en noviembre de 2021.

Según indica el doctor Cortés, no es cierto lo que el Ministerio de Sanidad ha declarado en su comunicado a la prensa en el que asegura que "desde su autorización, ambos medicamentos, han sido accesibles a través de los programas de acceso en situaciones especiales gestionados por la AEMPS. Con este acuerdo, se incorporan en la prestación farmacéutica del SNS una vez se incluya el acuerdo en el nomenclátor, a principios de diciembre".