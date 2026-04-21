Sanidad pone punto y final a la homeopatía: "El riesgo real para la salud es dejar tratamientos que sí funcionan"

El Ministerio de Sanidad ha concluido de forma categórica que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía. Lo ha hecho mediante un completo informe técnico publicado por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), concluyendo que estos efectos resultan "similares al placebo" y que no existe ningún aval científico que muestre la homeopatía como instrumento terapéutico

Este informe ha podido confirmar que la mayoría de estudios que sugieren beneficios de la homeopatía son de baja calidad metodológica. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llegado a afirmar que muchas de estas sustancias "están tan diluidas que es como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo", sentenciando que "el riesgo real para la salud es dejar tratamientos que sí funcionan"

Sanidad ha retirado más de un millar de productos homeopáticos del mercado

La AEMPS ha decidido poner punto y final a la regulación de todos los productos homeopáticos. De esta manera, Sanidad ha retirado del mercado 1.032 productos, eliminando cualquier posibilidad de adquirir un producto de estas características con indicación terapéutica autorizado.

España sigue el camino de otros países europeos

España se une a otros países como Francia y Reino Unido en este proceso de supresión de la financiación destinada a productos homeopáticos, un proceso que también se encuentra en desarrollo en Alemania. Por otra parte, Australia y Estados Unidos exigen que se advierta sobre su falta de base científica.

La AEPS también ha desmentido la teoría del "callo solar"

En esta línea, la AEPS ha decidido advertir también acerca de la llamada teoría del "callo solar", la creencia de que la piel humana se acostumbra al sol. Recuerda que ese mito, junto con la exposición prolongada al sol sin protección, puede llegar a suponer un riesgo grave para la salud e incluso para los fototipos de piel más oscuros.