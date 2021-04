Sanidad asegura que el certificado de vacunación no limitará la movilidad a quien no lo tenga

LEER MÁS Carmen Calvo defiende que el Consejo Interterritorial podrá obligar a las CCAA a limitar la movilidad sin el estado de alarma

El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha asegurado que el certificado verde digital de vacunación, que se está elaborando en el seno de la Unión Europea, va a permitir a España recibir a viajeros con "más seguridad".

Se trata de un documento que, tal y como ha detallado, facilitará la movilidad de personas en la Unión Europea y garantizará la protección de la salud pública permitiendo así retomar la actividad económica. En el mismo, según ha recordado González, se va a mostrar si una persona se ha vacunado o no, si tiene una prueba negativa de Covid-19 o si ha pasado la enfermedad. "Será gratuito y universal", añade.

No obstante, aunque "facilita la libre circulación" por el territorio "no limita la movilidad a quien no lo tenga". "No es un pasaporte, no es requisito para viajar. Es un mecanismo que facilita la movilidad", ha apuntado González, añadiendo que este documento "respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad", y que "se prevé ampliar a otro países fuera de la UE".

Dicho esto, el secretario general de Salud Digital ha informado de que este certificado va a respetar la protección de datos y la privacidad de las personas y ha adelantado que se espera ampliarlo a terceros países, al margen de la Unión Europea, y en coherencia con proyectos similares que están realizando otras entidades como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se prevé que esté operativo a finales de junio

En España ya se ha comenzado a realizar el proceso de implantación y espera ya tenerlo implantado en el mes de junio con el fin de que funcione "plenamente" para la campaña de verano. Serán las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, las que emitan y entreguen los certificados.

"El certificado está pensado para no ser discriminatorio, por lo que no sólo certifica que una persona se ha vacunado, sino acreditar otras circunstancias para impulsar la normalidad como haberse vacunado, estar en posesión de una prueba diagnóstica negativa o haber pasado la enfermedad", ha zanjado González.