Roberto Brasero avisa de la llegada de una DANA: provincias afectadas

Roberto Brasero advierte sobre la llegada de una DANA a España. Pese a que el calor persiste en la mayor parte del país, con temperaturas que regresan a valores más propios del verano hasta este jueves, asegura que habrá que estar atentos a la entrada de un posible temporal estos días.

Antes, habrá temperaturas más elevadas, menos frescor matinal y calor durante la tarde. Como ejemplo, Salamanca, que tendrá 8 grados por la mañana este lunes y a lo largo del día marcará los 30 grados.

Llega una nueva DANA a España: estas son las zonas afectadas

No obstante, una DANA que se ha aislado al norte de África puede tener una cierta incidencia en el tiempo, con la aparición de chubascos tormentosos en el tercio sur peninsular, sobre todo en Andalucía oriental, Murcia y Alicante. Brasero afirma que las tormentas podrían alcanzar Jaén, Granada, Ciudad Real o Albacete, así como a otros territorios del sureste.

La DANA del domingo podría desplazarse este lunes hacia el sur de la península y podrían formarse chubascos tormentosos en Andalucía oriental, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y sur de Aragón. Esos chaparrones quedarían restringidos el martes y el miércoles a Baleares.

"En general, se trataría de chubascos de carácter disperso, aunque no se puede descartar que alguno pueda tener mayor intensidad, pero no parece que vaya a ser una situación especialmente adversa. No siempre que nos visita una DANA hay que esperar que haya lluvias torrenciales, pues para que estas se produzcan se necesitan otros factores determinantes, además de la DANA en sí", explica Rubén Del Campo, portavoz de la AEMET.

¿Bajarán las temperaturas? El tiempo que hará esta semana

En cuanto a las temperaturas, continuarán subiendo entre el lunes y el miércoles, con lo que seguirá el ambiente cálido para la época del año. Las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del territorio peninsular e incluso en el valle del Guadalquivir se podrán alcanzar o rozar los 35 grados.

A partir del jueves, es probable que el tiempo permanezca estable, si bien podrían aparecer chubascos tormentosos en el tercio este peninsular y Baleares, principalmente en este archipiélago.

También podría haber nubes y llover débilmente en Galicia y zonas próximas. En el resto del país brillará el sol y las temperaturas serán altas para la época del año, sobre todo en el centro y el oeste de la península, con valores entre cuatro y seis grados superiores a los habituales. "Por lo tanto, seguirá de alguna manera el verano de San Miguel algo extendido", añadió Del Campo.

Canarias tendrá régimen de vientos alisios, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y temperaturas agradables a lo largo de los próximos días.