El rifirrafe entre Félix Álvarez y Anabel Alonso por un "chiste" del paracaidista accidentado

"Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo". Con estas palabras Félix Álvarez se refería a un "chiste" que la actriz Anabel Alonso publicó en Twitter a raíz del accidente del cabo 1º Luis Fernando Pozo durante el desfile del 12 de octubre en Madrid, donde el paracaidista chocó contra una farola al intentar tomar tierra.

Al político le indignó la "broma" de Anabel Alonso en la que se preguntaba si el paracaidista "iba de farol".

Por su parte la humorista le contestó recriminándole que "no sabe lo que es el humor" y que por eso "tuvo que cambiar de profesión".

Sobre el accidente del paracaidista, también opinó de forma irónica, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quién se preguntó si Albert Rivera e Inés Arrimadas habían anunciado ya "un paseo alrededor de la farola en defensa del paracaidista atacado?", a lo que el líder de Ciudadanos respondió llamándole "mezquino".

