MIGRACIONES

Rescatados 236 migrantes que navegaban en un cayuco rumbo a Gran Canaria

Se encontraban a 232 millas de la isla de Gran Canaria, sin motor y a la deriva. Se trata de hombres, mujeres y niños de origen subsahariano que ya se encuentran rumbo a Arguineguín.

Carlos Martín

Madrid |

Las patrullas de Salvamento Marítimo han rescatado esta madrugada a 236 personas migrantes que navegaban en un cayuco sin motor y a la deriva cuando se encontraban a 232 millas -373 kilómetros- al sur de la isla de Gran Canaria. Los trabajos de recuperación han comenzado cuando el Centro Nacional de Salvamento Marítimo recibió una alerta del buque Teos que informaba de la presencia de la embarcación.

Tras informar de la posición y condiciones de las personas migrantes, el citado barco ha amarrado la embarcación con un cabo y ha solicitado apoyo, puesto que no consideraba seguro llevar a cabo más operaciones, según ha informado el estamento nacional de rescate en la mar.

A consecuencia de esta decisión, Salvamento Marítimo ha activado a la guardamar Urania, que a las 2:15 horas de este domingo ha rescatado a los náufragos y ha podido comprobar que se trataban de hombres, mujeres y niños de origen subsahariano. Después de asegurar a todos, el navío Urania ha puesto rumbo a Arguineguín donde se espera que llegue a las 15:15 horas de este domingo.

