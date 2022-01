Reinfección por Ómicron: ¿Cómo podemos evitar volver a dar positivo y qué posibilidades hay?

El riesgo de reinfección por Covid-19 ha aumentado desde la eclosión de la variante ómicron del coronoavirus. Esta nueva mutación del virus presenta una capacidad mayor para evadir la inmunidad conferida por una infección previa debido a que se multiplica setenta veces más rápido que sus predecesoras en los tejidos que recubren las vías respiratorias.

Ya existen algunos estudios que señalan a la efectividad de las terceras dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna frente al contagio por esta variante, aunque existe un debate entre los inmunólogos sobre si en personas jóvenes y sanas este refuerzo es necesario. De cualquier forma, los expertos ya advierten de que, bajo ninguna circunstancia, hay que confiarse debido a que el contagio es posible, incluso, habiendo pasado la enfermedad.

Los grupos más expuestos a la reinfección

Los grupos poblacionales integrados por el personal sanitario, así como por las personas no vacunadas contra el coronavirus son los más expuestos al contagio, incluso, habiendo pasado la enfermedad debido a su alta exposición al virus. Así lo establece el último informe del Instituto Superior de Salud italiano donde se indica que las reinfecciones a lo largo de la última semana representan el 3,2% de los casos, frente al 1% registrado entre octubre y principios de diciembre.

En el caso de los profesionales sanitarios españoles, se han producido más de 4.000 reinfecciones de Covid-19 a lo largo del último mes. Por grupos de edad, las personas entre veinte y treinta y nueve años representaron el 39% del total de las reinfecciones, seguidas de la franja etaria comprendida entre los cuarenta y los cincuenta y nueve años años, que conformaron el 34% de reinfecciones.

Los síntomas de la variante ómicron

Hasta el momento, uno de los indicios más característicos de la infección por covid era la pérdida del gusto y del olfato, pero con la aparición de la nueva variante existen otras señales a considerar en pos de detectar si estamos frente un posible caso positivo.

De acuerdo a los especialistas, la sintomatología más característica de una infección por ómicron incluye fiebre que puede durar hasta tres días y alcanzar los 38 o 39, grados, dolor de cabeza y de garganta, tos y congestión nasal, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular, escalofríos, vómitos o diarrea. Otro de los síntomas más frecuentes -al menos, entre la población adulta-, es la ronquera o afonía. Al parecer, podría ser uno de los síntomas más primitivos y evidentes derivados de una infección originada por la variante ómicron del coronavirus.

De acuerdo a los expertos, la variante ómicron evita las formas más graves de la enfermedad, de tal modo que, a pesar del alto porcentaje de infecciones, los pacientes suelen tener síntomas leves. No obstante, advierten de que en ningún caso son descartables los cuadros más severos.

Prevención de los contagios

Tanto si ya has pasado Ómicron como si no, conviene atender unas determinadas indicaciones para minimizar el riesgo de una reinfección que podría conllevar el contagio de familiares y amigos que todavía no se habían infectado. Por ello, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC) de EE.UU. recomiendan:

- Vacunarse contra la Covid-19, así como recibir la dosis de refuerzo pertinente.

- Realizar un uso correcto de la mascarilla homologada -quirúrgica, FFP2 o FFP3- ajustándola bien al rostro para cubrir la nariz y la boca.

- Guardar la distancia de seguridad interpersonal que implica una separación de un metro y medio.

- Mantener una buena higiene de manos mediante lavados con agua y jabón o, en su defecto, con un desinfectante compuesto por más de un 60 % de alcohol.

- Evitar las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación.