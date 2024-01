Recomendaciones de la Policía Nacional para evitar estafas durante las rebajas

Millones de consumidores buscan las mejores ofertas y planifican sus compras para maximizar sus ahorros durante las primeras rebajas del año.

Seguro que alguna vez has navegado por una tienda online fraudulenta pero a lo mejor no te has dado cuenta.

Esto se debe a que en apariencia son muy parecidas a las reales con la diferencia de que se ofertan verdaderos chollos, productos por precios más bajos a los del mercado.

Se comprometen a enviarte rápidamente el producto y te solicitan datos de filiación. Por desgracia los envíos nunca llegan a producirse y las páginas y las ofertas desaparecen en cuanto se ha recabado el dinero de las víctimas.

Cómo puedes detectar si estás frente a una tienda online fraudulenta

No te fíes si el precio es muy bajo .

. Comprueba la información legal de la empresa.

de la empresa. Observa el aspecto de la página web. Suelen estar mal construidas y mal estructuradas.

de la página web. Suelen estar mal construidas y mal estructuradas. Consulta las opiniones de otros usuarios sobre la página web.

de otros usuarios sobre la página web. Desconfía sobre si a la hora de pagar no se admiten protocoles de doble autenticación o si las cuentas bancarias se encuentran en el extranjero.

o si las cuentas bancarias se encuentran en el extranjero. Observa el candado de seguridad que aparece en la url y su fecha de creación. Los delincuentes crean sus dominios para fechas muy concretas y por un tiempo limitado.

La Policía nos recuerda que 1 de cada 5 delitos se cometen en la red.

Previsión del gasto medio para estas rebajas

Un estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores prevé que los que vayan a comparar se gastarán una media de 164 euros, 21 euros menos que el año pasado.

Madrid (202 euros de media), Vizcaya (201) y Valencia (200) son las tres provincias donde hay una mayor previsión de gasto por parte de cada uno de los consumidores. Las que menos son Albacete (120 euros), Ceuta (123 ) y Cáceres (124 ).

Pero de antemano, según este informe, los españoles no están muy esperanzados en lo que se van a encontrar porque el 88% mantiene que las rebajas "no van a aportar ningún descuento adicional" pues se han publicitado otros descuentes en meses anteriores.

A pesar de ello, el 80% dice que cree que se va a gastar dinero, y eso pese a que casi la mitad desconoce todos los derechos que les asisten en este período de rebajas.

Recomendaciones de la OCU para las rebajas

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios recuerdan los derechos que como consumidores debemos tener claros:

Los productos tienen que haber estado en la oferta del establecimiento durante un mes al menos y tienen que mostrar su precio original , junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

, junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. La garantía y el servicio postventa es igual, independientemente de que se compre el producto en rebajas o no.

y el es igual, independientemente de que se compre el producto en rebajas o no. Si el producto está en perfecto estado, el comercio no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita), aunque la mayoría lo hace porque es una buena practica comercial. No tienen porqué devolver el dinero y pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale .

. En caso de que se establezcan condiciones especiales para este periodo (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), los comercios están obligados a indicarlo de forma expresa.

Mensaje de la Policía Nacional en redes sociales

Aseguran que en estos días de rebajas y grandes ofertas, hay que ser más precavido que nunca.

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios, aunque admiten que las rebajas pueden ser una "muy buena oportunidad para comprar cosas" que se necesitan, hacen hincapié en que hay que ejercer un consumo "responsable y crítico" frente a la cultura del "usar y tirar que genera grandes cantidades de residuos que se exportan a terceros países".

"Comprar por comprar no solo afecta a nuestro bolsillo. Es producir de forma innecesaria", según el experto, que aconseja a los que decidan sacar 'a pasear' estos días las tarjetas de crédito fijarse un presupuesto máximo, realizar una lista con lo necesitan adquirir y no recurrir a créditos rápidos para comprar aquello que no es prioritario.